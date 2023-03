Elude la cárcel un conductor que arrolló a un ciclista en El Puerto y se dio a la fuga

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a seis meses de prisión y al pago de una multa de 1.080 euros a un hombre que arrolló con su coche a un ciclista en El Puerto y después se dio a la fuga. La sentencia, firme, lo condena como autor de un delito de omisión del deber de socorro y de un delito de lesiones cometido por imprudencia menos grave.

En un principio, este caso iba a ser juzgado por un jurado, si bien finalmente no fue necesaria la constitución del tribunal popular pues el procesado llegó a un acuerdo y admitió la autoría de los hechos por los que venía siendo acusado. Así, en un acto de conformidad le fueron impuestas las condenas pactadas antes mencionadas. Además, el conductor se vio beneficiado con la suspensión de la pena de prisión, por lo que no entrará en la cárcel, siempre y cuando no vuelva a delinquir en un periodo de dos años.

La resolución judicial da por probado que el 11 de diciembre de 2020, sobre las 21:45 horas, el ahora condenado conducía un turismo marca Audi que le había sido entregado como vehículo de sustitución por el taller en el que estaba reparando el suyo.

Sobre esa hora, el hombre circulaba por la zona de la Angelita Alta de El Puerto, en concreto, por la calle Juan Ignacio Varela Gilabert. "Como lo hacía a una velocidad superior a la que debía llevar -atendidas las circunstancias de ese momento y lugar (calle sin acera y de noche)-, al coger la curva que unía esa vía con la calle Tres Marías, se introdujo en el espacio que correspondía a los vehículos que circulaban en dirección contraria y arrolló a un ciclista que viajaba de forma correcta y que no pudo evitar la colisión, ya que sólo pudo ver al vehículo cuando lo tenía encima", relata la sentencia.

Tras el golpe, el conductor del Audi paró el coche, dado que se fracturó el cristal del parabrisas, la carcasa del espejo retrovisor y se produjeron diversas abolladuras en la zona delantera izquierda del vehículo, incluyendo el capó y la puerta; aún así, el procesado se dio a la fuga a gran velocidad "sin pararse a atender a la víctima ni preocuparse de su estado de salud pese a que tuvo responsabilidad en el accidente".

A consecuencia del golpe, el ciclista quedó tirado en el suelo malherido. Después fue atendido por un vecino que escuchó el golpe, acudió en su auxilio y avisó a la Policía y a los servicios sanitarios. A causa de la colisión, la víctima sufrió numerosas lesiones por distintas partes del cuerpo, incluida la cabeza, donde necesitó puntos de sutura con grapas. El damnificado tardó en curar 116 días, de los cuales 60 estuvo impedido para sus ocupaciones habituales.

A la mañana siguiente, sobre las 11:00 horas, el conductor del coche se presentó en la comisaría de El Puerto "tras conocer que podía haber sido el autor de la colisión con la bicicleta", concluye la sentencia.