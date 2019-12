"La eliminación del peaje de la AP-4 será un gran impulso para la provincia"

José Pacheco, subdelegado del Gobierno en Cádiz, ha comparecido la mañana de este jueves ante los medios de comunicación para hacer un balance de este año que acaba y en el que considera que se han producido grandes avances en temas como la lucha contra el narcotráfico o la inmigración.

A pesar de llevar prácticamente un año con un Gobierno en funciones, Pacheco considera que "eso, no obstante, no ha sido menoscabo para poder hacer todo lo que ha estado en nuestras manos, pese a contar con unos presupuestos que venían prorrogados del Partido Popular del año anterior, de 2018. Aun así hemos intentado seguir con los viernes sociales a los que estamos acostumbrados, en los que siempre ha habido alguna iniciativa nueva y sobre todo para la provincia de Cádiz, que es lo que nos afecta a nosotros particularmente.

Entre las notas más satisfactoria, situó al fin el fin del peaje de la autopista. "Eso va a ser un importante impulso para la provincia", dijo.

Otra de las cosas que destacó es la operación Paso del Estrecho. "Ha aumentado un 10% el tráfico, lo que quiere decir que en poco más de dos meses y medio pasan por el Estrecho de Gibraltar dos millones y medio de personas, y más de medio millón de vehículos. Eso supone un macrooperativo, que se empieza a gestionar desde que entran por la frontera norte, por Francia, para que acaben pasando por Algeciras y Tarifa sin ningún tipo de problemas. Este año no ha habido ninguna incidencia, y es un gran esfuerzo que se hace, pero como no pasa nada pues parece que no es noticia", indicó el subdelegado.

"El tema de la inmigración es otra cosa que sí que me gustaría destacar -afirmó-, porque considero que ha sido otro éxito de este Gobierno durante 2019. Como recordaréis yo me estrené como subdelegado en 2018 con una grave crisis migratoria, una gran llegada de inmigrantes por las costas gaditanas sobre todo. Fue un verano duro en el que no paramos. Nos pusimos las pilas y el resultado ha sido muy satisfactorio, sobre todo tras montarse el CATE en San Roque y el centro de Campano en Chiclana, pero también desde los ministerios, sobre todo Trabajo e Interior, han estado trabajando en el origen, para evitar que la genta tenga que arriesgar su vida para llegar a un mundo que considera que es mejor. Y se ha conseguido, hasta el punto que hemos bajado en un 63% las llegadas de inmigrantes. El año pasado lo cerramos con 19.000 llegadas a la provincia de Cádiz y en este llevamos 5.400 hasta ahora. Entonces es una cifra muy buena.

Otra cosa que me gustaría destacar es el trabajo que se ha hecho en el Campo de Gibraltar. Hay dos planes, uno de seguridad, que depende estrictamente del Ministerio del Interior, y que gracias a él se han hecho este año más de 5.000 detenciones, más de 150 toneladas de droga incautadas, y se han inmovilizado más de 700 vehículos, entre narcolanchas y vehículos terrestres. Entre las operaciones más importantes está la detención de los Castañitas o la del Señor del Puerto de Algeciras, que era uno de los narcos más famosos de la zona.

No olvido el plan para revitalizar todo el Campo de Gibraltar, "que es verdad que estaba muy vinculado a los presupuestos de 2019 que no pudieron salir adelante, y en los que había mil millones de euros previstos para este asunto, por tanto muchos de los proyectos previstos no se pudieron ejecutar, pero dentro de las posibilidades que nos ha permitido los presupuestos prorrogados sí que se han hecho algunas cosas, por ejemplo la instalacación de la ORGA, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que es algo muy importante como complemento del Plan de Seguridad, porque todo lo que se incauta luego hay que darle algo de salida, y además lo que hace es investigar todo ese blanqueo de capitales y hay que seguirle la pista; y también el tema del recinto fiscal, que de alguna manera otorga mayor competitividad a la comarca".

Considera necesario empezar a trabajar de inmediato para paliar las consecuencias del Brexit

El Plan Estratégico de Navantia también está dando sus frutos, según Pacheco. "Ya tenemos a Navantia Cádiz trabajando casi al 100% con la reparación de buques, a Navantia San Fernando también, incluso repartiendo trabajo con Navantia Puerto Real, y esta, entre lo que está recogiendo de las corbatas más el trabajo Off-Shore pues también está haciendo un gran trabajo. Nos queda con Puerto Real que lleguen más barcos para reparar, pero creo que aun así podemos estar satisfechos".

Planes como el Profea, el Reindus han dado grandes resultados igualmente, recordó.

En cuanto a cosas a mejorar "está la violencia de género, que hemos superado las cifras de muertes de 2018, y hay que seguir trabajando con el Pacto de Estado, que ha dejado en la provincia 530.000 euros para que los municipios puedan luchar contra esta lacra de la sociedad".

"Necesitamos mejorar también las estadísticas en cuanto a la siniestralidad laboral. Las más llamativas los incidentes de Arcos y Navantia", aseguró.

Igualmente, el repunte de accidentes de tráfico "nos preocupa porque hemos tenido tres muertos más en la carretera en la provincia de Cádiz".

En cuanto a los retos, el primero debe ser el Brexit. "Sabemos que va a ser una realidad el 31 de enero y que Boris Johnsson está por la labor de que el periodo de adaptación sea hasta el 31 de diciembre de 2020, con lo cual tenemos que ponernos a trabajar sin dilación. Eso quiere decir que nuestra prioridad será garantizar el paso de los tranfronterizos, para que puedan ir de un lado a otro desde La Línea hacia Gibraltar, para que puedan hacer su trabajo sin problema".

Otro reto "es el Observatorio del Fraude, que debe empezar a funcionar este próximo año y que consiste en coordinar todos los esfuerzos precisamente para seguir trabajando sobre todo los fraudes que existen a la Seguridad Social".

Y por último, con respecto al narcotráfico se está haciendo un gran trabajo en el Campo de Gibraltar y esto está suponiendo un desvío de las mafias hacia la costa Noroeste, la desembocadura del Guadalquivir, por lo que "hay que actuar antes de que se consolide una infraestructura".