Ecologistas afirman que Vox quiere "reventar" el sistema 'puerta a puerta' en la Sierra de Cádiz

Cuatro cubitos, protocolos de separación y recogida puerta a puerta. Hay quien no se aclara con el sistema, hay quien agradece el no desplazarse. El método de economía circular de gestión de residuos que se inició hace años en la Sierra contó, en su momento, no sólo con el empuje de la Junta y la Mancomunidad, sino con la unanimidad de los alcaldes. Se trataba de una forma de aliviar a la larga una tasa que se iba a volver impracticable y, también, de dinamizar una zona deprimida. La fotografía feliz, por supuesto, no ha durado mucho, con protestas en distintos municipios por parte de unos vecinos que no comprenden las repentinas subidas y que se sienten sometidos a una fiscalización. Un malestar que, por supuesto, enseguida se ha traducido en rédito político y en lo que, desde Ecologistas en Acción, califican de “campaña” contra la iniciativa.

Una acción que, indican, está manipulada por Vox con el “claro intento de reventar este ambicioso proyecto pionero en Andalucía”. “En las últimas semanas –recogen en un comunicado– se han difundido noticias sobre la oposición de algunos vecinos de la Sierra de Cádiz al sistema puerta a puerta. En estas acciones han participado dirigentes de Vox, que están azuzando un cierto descontento por este cambio de sistema”.

La plataforma ecologista recuerda que antes, la mayor parte de los residuos no se separaban y terminaban en el vertedero de Miramundo -a más depósito total, más penalización en la tasa-; y que en muchos municipios los vecinos no pagaban directamente el coste de la recogida, transporte y vertido de los residuos, “porque lo hacían ilegalmente los ayuntamientos vía impuestos”.

LA DIFERENCIA SEGÚN PUEBLOS EN LA SIERRA

Con el nuevo sistema de separación de residuos, los datos muestran que la recogida puerta a puerta es la única opción en municipios pequeños que garantiza el reciclaje. Así, Bornos, Villamartín, El Gastor, Grazalema y Olvera son ejemplos –señalan los ecologistas– de localidades que consiguen una tasa de aprovechamiento de residuos por encima del 40%. El pasado mes de marzo, El Gastor –donde primero se implantó la medida, como proyecto piloto– ya llegó al 50%. En el otro extremo se situarían Villaluenga del Rosario (28%) y Alcalá del Valle (20%), que son los dos municipios que no cuentan con este sistema.

De hecho, las localidades de la sierra de Cádiz son las únicas que están cumpliendo o acercándose al objetivo legal de reciclaje en la provincia, de un 55 % en 2025 y de un 60 % en 2030.

La Mancomunidad de Municipios de la Sierra bonifica a quienes separan sus residuos con un 50% de reducción en la recogida: de 51 euros anuales a quien no separa, a 25,5 euros al año a quien sí lo hace. Y la tasa de tratamiento depende del porcentaje de separación de cada municipio, que va de los 80,2 euros al año en Alcalá del Valle a los 51 euros de Bornos; 47 en Benaocaz o 44 en Grazalema. Una diferencia notable si se compara con el coste de las tasas mensuales –no anuales– de otras poblaciones de la provincia, como Cádiz (21 euros), Rota (15,3 euros) o El Puerto (12,8 euros), en las que no está implantado el sistema.

“Vox –prosiguen– ha presentado en el Parlamento de Andalucía una proposición exigiendo bajar las tasas de basura y la eliminación del sistema puerta a puerta, cuando es el más barato”.

FINANCIADO CON FONDOS EUROPEOS

Desde Ecologistas en Acción apuntan, además, que este proyecto “pionero” implantado en la Sierra gaditana está financiado con fondos europeos, “con equipos, personal y plantas de tratamiento que les salen gratis a la ciudadanía”. Por no mencionar la generación de empleo que su puesta en marcha ha supuesto en la zona.

“Todos son ventajas –prosiguen– los inconvenientes están en las mentalidades acomodaticias que han escondido a la ciudadanía el coste de la recogida y vertido de sus basuras, y en la manipulación política de elementos de la extrema derecha”.

La plataforma ecologista también critica “la actitud de partidos políticos que se suponen comprometidos con el proyecto de economía circular, pero que, como han hecho el PSOE y el PP, organizan movilizaciones populistas en contra cuando están en la oposición”.

Por todo ello, Ecologistas en Acción pide a “todos los partidos políticos sensatos que recapaciten e informen adecuadamente a la ciudadanía,”.

Así, también hacen un llamamiento a los propios vecinos de los pueblos de la Sierra de Cádiz para que se informen de los costes del servicio, y “no se dejen manipular por aquellos a los que les importa poco el medio ambiente y la calidad de vida de estos pueblos”.

LA POSTURA DE VOX

La semana pasada, Vox presentaba en el Parlamento andaluz una Proposición No de Ley en la que exige al Ejecutivo del PP la bajada de las tasas de basura, así como la eliminación del nuevo sistema de recogida de basuras puerta a puerta por los “perjuicios que conlleva para los vecinos y su afán recaudatorio”. Así, el diputado de Vox por Cádiz, José Ortells, apuntaba que la normativa medioambiental del Pacto Verde ha contribuido al “aumento del coste de la vida para las familias” y el “cierre de empresas incapaces de soportar el aumento de los impuestos medioambientales”. Ortells recordó las protestas vecinales llevadas a cabo en Olvera, donde ya se han recogido 1.382 firmas en contra estas tasas, que van a aumentar en más de un 50%. Así, Vox exige a la Junta la derogación de la Ley de Economía Circular de Andalucía e insta, igualmente, al Gobierno de la nación a derogar la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular, “a tenor de la situación de precariedad económica en la que se encuentra nuestra región”, concluyó el diputado.