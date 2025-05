Ecologistas en Acción señala las diez playas de Cádiz que no deberían tener Bandera Azul

Como todos los años, Ecologistas en Acción quiere hacer llegar que las distinciones de Banderas Azules "hace tiempo que no tienen ningún aval técnico, ni científico, ni administrativo de la UE; y son promovidas por un conjunto de asociaciones privadas ligadas a las empresas turísticas, aunque cuenten con la complicidad de gobiernos autonómicos y locales".

Las analíticas de la Consejería de Salud en las que se basan los galardones, indican los ecologistas, "solo identifican microorganismos fecales y aspecto visual, sin caracterizar otras sustancias peligrosas como hidrocarburos y metales pesados"; mientras que los parámetros utilizados tampoco tienen en cuenta "el impacto del cambio climático y su efecto erosivo en las playas".

Este año, un total de 31 playas del litoral gaditano lucirán el galardón, habiéndose incorporado a la lista la playa de Sotogrande, en San Roque. De estas, según el criterio de Ecologistas en Acción, al menos una decena no deberían haberse incluido en la selección.

PLAYAS CON PROBLEMAS QUE OSTENTAN BANDERA AZUL

Para Ecologistas en Acción, las Banderas Azules se miden según meros aspectos turísticos, y sus inspecciones medioambientales no son "rigurosas". Estos galardones insisten, "solo indican la existencia de servicios para los bañistas, pero no reconocen una verdadera gestión ambiental y conservación de estos frágiles sistemas costeros. Este tipo de premios no deben exhibirse como ecoetiquetas, sino como meros distintivos de calidad de servicios ofrecidos a los bañistas en playas artificiales y urbanas, que últimamente se extienden a puertos deportivos y embarcaciones turísticas".

Así, la plataforma ecologista piden a los municipios litorales que "no pierdan tiempo ni dinero persiguiendo estos falsos galardones y se afanen en hacer frente a los dos máximos desafíos para nuestras playas: ofrecer soluciones a la subida del nivel del mar y demás consecuencias indeseables del cambio climático, y depurar íntegramente todas las aguas residuales que van a parar al mar".