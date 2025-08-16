Una docena de desalojados por el incendio en un garaje comunitario en Ubrique

Una docena de personas han tenido que ser desalojadas en prevención por el incendio declarado en un garaje comunitario situado en la localidad gaditana de Ubrique, suceso que se ha saldado sin heridos pero en el que han resultado afectados varios vehículos, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

A las 16:15 horas el 112 ha recibido una llamada que alertaba del incendio en un garaje comunitario ubicado en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco. Desde la sala coordinadora se ha activado de inmediato a los Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los servicios sanitarios, aunque finalmente éstos no han llegado a intervenir.

Una docena de vecinos de los pisos superiores han sido desalojados en prevención durante la intervención de los operativos, si bien una vez extinguido el fuego han podido regresar a sus domicilios. El siniestro se ha saldado sin heridos pero un total de seis turismos y tres motocicletas han resultado afectadas en el incendio del garaje, que ha quedado precintado.