"La discriminación del Gobierno hacia Barbate dura ya más de 42 años"

Todo tiene un límite. O esa es al menos la conclusión a la que se llega después de charlar un buen rato con Miguel Molina, alcalde de Barbate desde 2015. El año pasado este dirigente andalucista volvía a ganar las elecciones municipales en su localidad pero perdiendo la mayoría absoluta, lo que le abrió las puertas a un pacto de gobierno con el PP que 12 meses después sigue en vigor. Esa alianza le ha llevado a plantear una cruzada contra las administraciones públicas superiores –sobre todo contra el Gobierno central, aunque sin olvidar a la Junta de Andalucía– a las que les pide "comprensión" y "algún gesto" hacia un municipio barbateño que no puede más con tanta asfixia financiera como padece.

–Piden ustedes a las administraciones que tengan en cuenta la "especial singularidad" del municipio de Barbate. Explique en que se sustenta esta solicitud.

–Hay una frase que lo resume todo: yo, alcalde de Barbate, sólo gobierno el 17% de municipio. Es así de duro. De nuestro término municipal, el 39% está reservado para uso militar, con el campo de adiestramiento del Retín, y un 44% tiene algún tipo de protección medioambiental, bien por el Parque Natural de La Breña o bien por ser zona de dominio público marítimo-terrestre. Esta es la realidad. Y pese a eso, pese a estar completamente constreñidos, no nos llega ni un euro del Gobierno de España. Y viendo lo que reciben otros municipios, es evidente que Barbate sufre una discriminación por parte del Gobierno que se prolonga desde hace más de 42 años, desde que El Retín fuera expropiado en 1981.

–Entiendo que cuando habla de discriminación se refiere a las compensaciones económicas que sí reciben otros municipios por su aportación a la defensa nacional, ¿no?

–Claro. Mire, yo no quiero evidentemente que le quiten esas ayudas a ningún municipio, pero no me parece lógico que localidades como El Puerto, Sanlúcar o Chipiona reciban cada año una compensación del Gobierno de España que va desde los 242.000 a los 100.000 euros y que a Barbate no le den nada de nada. Y eso sucede pese a que la Base de Rota no ocupa ni un metro cuadrado del suelo de los tres municipios que he citado. Y a nosotros se nos margina pese a que el campo de adiestramiento de la Sierra del Retín ocupa el 39% del municipio de Barbate. Y a todo esto hay que unirle que el Gobierno está haciendo negocio constantemente en nuestro municipio, porque le cobra a los ganaderos del Retín y también obtiene beneficios con la saca del corcho, por ejemplo.

–¿Esta queja se la ha trasladado ya a algún miembro del Gobierno de España?

–¿Cómo lo hago si no nos tienen en cuenta? Al Retín vienen con asiduidad el Rey o la ministra de Defensa, entre otros, y estoy harto de pedir oficialmente y por esrcito que hagan una visita institucional al Ayuntamiento de Barbate, que nos escuchen, que tengan una mínima deferencia con nosotros. Pero nada. Y también se lo he pedido a Pedro Sánchez, a Marlaska y en su día hasta a Pablo Iglesias. Pero estamos en el limbo. El otro día tuve que asaltar prácticamente a la ministra de Defensa para trasladarle estas quejas y me dijo que no tenía ni idea de nada y que eso eran cuestiones que había que abordar en un despacho. Y yo le contesté, "¿pero en qué despacho si no queréis recibirme?". Yo voy a insistir y, aparte, hemos mandado una carta a todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y en el Senado para hacerles ver la situación de Barbate. Curiosamente, el único partido que nos ha respondido pidiéndonos una reunión ha sido Vox.

–¿Y a qué cree que se debe ese trato del Gobierno central?

–No lo sé. Yo he llegado a pensar que a lo mejor el PSOE le tiene manía a Barbate desde todo lo que pasó con el caso Puerto Plata, Juan Guerra y Serafín Núñez. Es la única explicación que le encuentro. Pero no sería lógico porque de eso han pasado ya más de 30 años y porque el Barbate de ahora es muy diferente del de entonces. Es que ni nos tuvieron en cuenta en los años es los que Rafael Quirós (PSOE) fue alcalde de Barbate y mire que muchos, entre los que me encuentro, nos ilusionamos al inicio de esa etapa, porque creíamos que era una oportunidad de otro para nuestro pueblo. Pero esos años sólo nos dejaron deudas.

–¿Cómo está por cierto la situación financiera de su Ayuntamiento?

–Cuando llegamos a la Alcaldía en 2015 nos encontramos que había cinco nóminas y media sin pagar, más de dos millones de euros de deuda con la Diputación, otros dos millones de deuda con la Junta, 800.000 euros con la Mancomunidad de la Janda y hasta seis millones que había que pagar de sentencias judiciales. La situación era muy, muy lamentable y, aunque hemos ido recortando las deudas, priorizando los pagos y sobre todo las nóminas al personal municipal, seguimos con la asfixia. Nuestra sensación es que no jugamos en la misma Liga que otros municipios de nuestro entorno.

–¿A qué se refiere?

–Mire, nosotros no podemos acceder a fondos europeos. Otros municipios cercanos sí pueden, pero a nosotros no nos dejan. Y tenemos retenido el cien por cien de la PIE porque, pese a que la situación va mejorando, aún le debemos unos 67 ó 68 millones de euros de la deuda con la Seguridad Social. Y recuperar la PIE supondría unos cinco millones de euros al año que nos darían la vida. Además, cualquier proyecto que planteamos está sujeto a muchísimas acepciones que lo retrasan todo. Me da la sensación de que unos viajan en AVE y nosotros lo hacemos en un Cercanías y con muchas paradas. Pedimos un poco de calor, pero parece que al Gobierno le da igual Barbate. Y lo peor es que los que salen perjudicados son las nuevas generaciones, que no tienen culpa de nada. ¿Por qué yo no tengo dinero para poner parques infantiles o para arreglar las calles y otros ayuntamientos sí? Es todo muy injusto. Al Gobierno le falta sensibilidad con Barbate. Le damos mucho al Estado y no recibimos nada.

–¿Siente más cercanía con la Junta de Andalucía ahora que gobiernan en Barbate en coalición con el PP?

–Si le soy sincero yo esperaba más implicación por parte de la Junta, pero tampoco le veo el brillo todavía. Nosotros nos apoyamos ahora en los 650.000 euros anuales que nos da la Diputación, que tampoco da para mucho, le pedimos al Gobierno central una compensación de cuatro millones de euros al año por El Retín y buscamos también el apoyo de la Junta, por ejemplo con los nuevos hoteles que están proyectados. Yo no pido un trato de favor, que conste, pero sí un gesto, un detalle con Barbate, un poco de calor.

–¿A qué nuevos hoteles se refiere? ¿A los de Trafalgar?

–No, el proyecto de los hoteles de Trafalgar que se plantearon antes de la crisis siguen ahí. Parece que la propiedad quiere ahora reflotarlos, pero habrá que esperar. Me estoy referiendo a otro proyecto que tenemos contemplado en Zahora y que debería arrancar en 2025. La gente de Barbate quiere ese proyecto y espero que la Junta permita ese desarrollo turístico y no se deje influir por ciertos sectores que siempre están criticándolo todo. Los barbateños necesitan que esos proyectos salgan, necesitan creer que las administraciones no están en contra de su municipio, y eso se demuestra con hechos. Y la Junta puede demostrarlo con el proyecto de la residencia de mayores, con el del nuevo centro de salud, que hasta le hemos cedido ya la parcela, con la construcción de 250 viviendas sociales y con este proyecto hotelero de Zahora.

–No sé qué opina usted pero desde fuera da la impresión de que Conil y Vejer le cogieron la delantera a Barbate en materia turística hace muchas décadas, pese a todos los encantos medioambientales que tiene su municipio.

–Quizás sea cierto, pero esa delantera ya no existe en materia de apartamentos turísticos, porque en Barbate esas solicitudes se han disparado, se está acortando muchísimo en campings y nos falta recortarlo en el tema hotelero. Y ahí le adelanto que tenemos avanzado también el proyecto de un nuevo hotel en la zona de Rajamanta, entre el paseo marítimo y el puerto, y que su construcción empezará el próximo mes de septiembre. Pero es que en materia turística Barbate también ha sufrido otra discriminación histórica. Por ejemplo, y en contra de lo que se suele repetir, en Conil no se ha respetado nunca la línea de costa, y hay casos flagrantes en Roche y en otros muchos puntos de su litoral. En Barbate, sin embargo, la Administración ha sido siempre mucho más estricta y nos ha puesto muchísimos problemas. Pero en cualquier caso estamos creciendo mucho en materia turística. Y queremos seguir haciéndolo mejorando la formación de nuestros jóvenes para que encuentren trabajo en ese sector e intentando romper la estacionalidad con rutas turísticas sobre la carne de retinto, la carne de caza, la pesca artesanal y sobre todo el atún.

–Es obligatorio preguntarle por la vinculación de Barbate con el narcotráfico. ¿Cuánto daño le han hecho a su municipio los sucesos del 9 de febrero, con el asesinato de dos guardias civiles en el puerto?

–Se ha sido y se sigue siendo muy injusto con Barbate en relación con el narcotráfico. Claro que en Barbate hay droga, pero le asesguro que no hay más de la que se mueve en Conil, en Chiclana o en muchos otros municipios cercanos. Esa es la verdad. Y tampoco se cuenta que en los últimos nueve años la tasa de desempleo en Barbate ha caído del 52 al 26%, es decir que hay un 30% de la población que ya no necesita traficar con droga para tener un sueldo que llevar a su casa. En cuanto a los sucesos del 9 de febrero, casi nadie ha dicho que las narcolanchas no eran de Barbate y que sus tripulantes tampoco eran de mi pueblo, porque eran de La Línea o de no sé dónde. Y fue todo muy raro porque era la primera vez que se veía una narcolancha en el puerto de Barbate. Eso no es lo normal.

–Pero los jóvenes que jaleaban a las narcolanchas desde el muelle sí eran de Barbate.

–Es cierto, y nos han hecho mucho daño a todo el pueblo, y están arrepentidos, y algunos de ellos hasta han pedido disculpas porque no se imaginaban la trascendencia de todo aquello. Pero, en cualquier caso, hay que diferenciar entre los que iban en las narcolanchas y los que estaban en el muelle, que no son la misma cosa. Los primeros son unos asesinos; los otros, unos inconscientes.

–Dos últimas cuestiones relacionadas con la gestión municipal. ¿Cuándo entrará en servicio la nueva depuradora?

–Se supone que en el año 2026. Las obras ya han empezado y la semana pasada se creó al fin la comisión de seguimiento. Yo estoy satisfecho porque se han aceptado dos de las tres propuestas que planteamos. La primera es que la depuradora será de ciclo terciario, y no secundario como se planteaba, y la otra es que será cerrada y hermética, para evitar los malos olores. La tercera propuesta, que se va a estudiar, es que no se tire la depuradora actual cuando ya no esté en servicio. Nos pusieron la peor depuradora y en el peor sitio posible, a la entrada del pueblo. Ahora quieren tirarla, porque está en zona de dominio público, y nosotros pedimos que se quede en pie, a ver si podemos darle alguna utilidad para proyectos de investigación y de desarrollo, a lo mejor con la colaboración de la Universidad de Cádiz.

–¿Barbate se terminará yendo de la Mancomunidad de Municipios de La Janda?

–Ya nos íbamos a ir en el mandato anterior (2019-2023). Es más el concejal que se encargó de tramitar todo el expediente de nuestra marcha de la Mancomunidad es su actual presidente (Javier Rodríguez, antes concejal de AxSí y hoy líder del PSOE en Barbate). Nosotros seguimos pensando que la Mancomunidad es un lastre. Nos supone un gasto de 100.000 euros al año y muchos de los servicios que nos presta ya están garantizados con la Diputación. No vemos beneficios y yo con esos 100.000 euros podría hacer muchas cosas en mi pueblo. Pero aquí hay una cosa que me sorprende. Cuando Vejer decidió irse de la Mancomunidad de La Janda, siendo alcalde Pepe Ortiz, yo fui muy respetuoso, porque para mí un acuerdo de pleno es algo sagrado. Y lo mismo pasó cuando ahora, con Antonio González de alcalde, Vejer decide regresar. Respeto absoluto por mi parte. Pero en cambio a Barbate no se le respeta, pese a que la salida de la Mancomunidad es una decisión adoptada en una sesión plenaria. Todo se está retrasando mucho posiblemente porque hay un interés personal de alguien. Aparte de eso hay otros ayuntamientos que igualmente se quieren marchar, pero no sé por qué no se atreven a dar el paso.

–¿Si Barbate se va de la Mancomunidad tendrá que dejar la presidencia Javier Rodríguez, líder del PSOE barbateño?

–Claro. Cuando nos vayamos ya no habrá ni un concejal de Barbate en la Mancomunidad.