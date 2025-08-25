La Diputación de Cádiz amplía el plazo para que los ayuntamientos se acojan al Plan Provincial de Arbolado Urbano
El programa pone a disposición de los municipios ejemplares de más de 60 especies distintas de árboles y arbustos
La Diputación Provincial de Cádiz ha publicado en su tablón de anuncios la ampliación del plazo de presentación de solicitudes para el Plan Provincial de Arbolado Urbano 2025-2026, de tal forma que los ayuntamientos dispondrán hasta el 19 de septiembre de 2025 para solicitarlo.
La finalidad del plan es apoyar a los ayuntamientos en la promoción, gestión y conservación de parques y jardines públicos, la mejora de caminos y vías rurales, la ordenación urbana y la protección del medio ambiente, lo que contribuye a la creación de espacios verdes accesibles y sostenibles en toda la provincia, ha indicado la Diputación en una nota.
El plan depende del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, dirigida por el vicepresidente segundo, Javier Vidal Pérez. Así, en un contexto marcado por el cambio climático y el aumento de las temperaturas, esta iniciativa "cobra relevancia" al favorecer el diseño de ciudades y pueblos "más amables y saludables para la ciudadanía".
Según la Institución Provincial, "los árboles no sólo aportan sombra y reducen la contaminación, sino que también contribuyen a mejorar la calidad del aire, la biodiversidad y la imagen urbana".
En esta convocatoria, se pone a disposición de los municipios más de 60 especies de árboles y arbustos ornamentales, seleccionados por su adaptación al clima y al suelo de la provincia. Entre ellos se encuentran ejemplares de sombra, florales y especies mediterráneas que permiten un mantenimiento más eficiente y sostenible, con prácticas de cultivo que no generen residuos y con un uso responsable del agua.
El plan, que nació hace casi tres décadas, ha sido desde entonces una herramienta de apoyo a las localidades gaditanas, especialmente a las de menor tamaño y con menos recursos. Con esta línea de asistencia, numerosos municipios pueden reforzar sus zonas verdes, embellecer su entorno y dar cumplimiento a sus competencias en materia medioambiental.
Los árboles y arbustos que se entregan a los ayuntamientos proceden del Vivero Provincial de la Diputación, ubicado en el Centro Experimental Agrícola y Ganadero (CEAG) de Jerez de la Frontera. El vivero cuenta con 20 hectáreas destinadas a la producción y mantenimiento de especies ornamentales y forestales, cultivadas bajo criterios de sostenibilidad y destinadas a cubrir las necesidades de plantación de los municipios.
