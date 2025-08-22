Se cerrarán a cal y canto las plazas y jardines de Cádiz por las noches para evitar el jaleo y el vandalismo

No ha sido una decisión unilateral. El alcalde de Cádiz, Bruno García, confesaba este viernes ante los medios que ha sido la propia ciudadanía la que le ha llevado a tomar la decisión de ordenar el cierre de las plazas y jardines por la noche para evitar, no sólo el vandalismo que tanto daño hace en el mobiliario urbano, sino, sobre todo, para salvaguardar el descanso nocturno de los vecinos que residen en el entorno de estas plazas públicas.

"Hemos detectado que hay un problema evidente y tenemos la solución", afirmaba Bruno García minutos después de la última junta de gobierno local que se celebra todos los viernes incluso a lo largo del mes de agosto . Así, el primer edil habla de "mal uso de los parques y del vandalismo con ciertas prácticas que provocan daños en el propio parque y molestas en el vecindario".

Y el Ayuntamiento ha optado por cortar por lo sano y tras mantener una serie de conversaciones con los vecinos han llegado a la conclusión de que lo mejor era cerrar los parques de la ciudad: "Queremos que los parques sean un punto de encuentro para todos y para las familias y hemos detectado conductas que nos obligan a tomar cartas en el asunto y nos obligan a cerrar los parques".

De esta manera, según informó el propio alcalde, las verjas o puertas de los parques permanecerán abiertas, ahora en verano, entre las ocho de la mañana y las once y media de la noche. Ya, en invierno, el horario cambiará y se los parques podrán ser visitados desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Es decir una hora y media menos que en verano.

El alcalde ha explicado que el personal de Parques y Jardines se encargará de la apertura de las instalaciones de lunes a viernes, mientras que el cierre de las mismas y durante los fines de semana, se encargará una empresa de seguridad. “Hemos recibido quejas de los vecinos por el uso que se les está dando a los parques, que no son los adecuados, y, además, muchos de estos parques tienen las zonas de juegos infantiles renovadas, unos trabajos que nos han supuesto un esfuerzo económico importante, y debemos protegerlas y velar por su mantenimiento”, ha asegurado Bruno García.

El concejal de Mantenimiento Urbano, José Carlos Teruel, recordó que esta medida, como es obvio, sólo se llevará a cabo en aquellos parques y jardines que están ya vallados y que cuentan con una puerta o verja que hacen posible su apertura y cierre. De esta manera, Teruel incide en que, a pesar de esta medida, otros parques y jardines siguen abiertos al público ya que no cuentan con rejas a lo largo de todo el día, con lo que cubriría la necesidad de aquellos ciudadanos que gustan de disfrutar de estos espacios de una manera ordenada y civilizada.

La puerta de los jardines de Varela quedará cerrada por la noche a partir de septiembre / Julio González

Los parques que se cerrarán, al estar vallados, son el de Cortadura, Carlos Díaz, Parque Erytheia y Kotinoussa (Jardines de Varela), Chalet de Varela, Celestino Mutis, Parque Genovés, San José y Reina Sofía.

De todas maneras, Bruno hizo especial hincapié en que, con todo esto no quiere decir que los gaditanos sean todos unos vándalos, sino que éstos son pocos pero es importante recordar que lo público afecta a todos, "por lo que es mejor cerrarlos por las noches".

A su vez, el alcalde recordó que el Ayuntamiento lleva a cabo campañas de concienciación para que el ciudadano cuide de su ciudad "pero a veces esto no es suficiente, por lo que hemos optado por tomar esta medida. No todo se soluciona con aumentar la presencia policial y, además, es un problema planteado por los vecinos".