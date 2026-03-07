Detienen a un guardia civil tras atrincherarse en su casa de una de las torres de La Casería y amenazar con hacerla saltar por los aires

Suceso de película en San Fernando. Sobre las diez menos cuarto de la noche del pasado jueves, la Policía Nacional recibió aviso de que un sujeto, muy alterado y supuestamente bajo el efecto de sustancias psicotrópicas, se había atrincherado en su casa del séptimo piso de una de las torres de La Casería y amenazaba con hacerla volar por los aires mediante una explosión de gas.

Desplazados hasta el lugar de los hechos, los agentes comprobaron que efectivamente había un individuo muy exaltado y que aseguraba estar dispuesto a provocar una tragedia. Fue requerida la presencia del negociador de la Policía, que por espacio de casi tres horas trató de convencer al hombre de que depusiera su actitud. Cosa que finalmente consiguió casi al filo de la una de la madrugada.

Sin embargo, una vez que la Policía trata de subir hacia la vivienda, el hombre sale huyendo y en su escapada se topa de cara con un agente. Los dos sacan sus armas y se viven momentos de gran tensión. Porque una cuestión importante es que el detenido es guardia civil, si bien parece que ha tenido algunos problemas psicológicos y que no ha terminado de adaptarse a ningún destino. Antes fue infante de marina y estaba preparado para el uso de las armas. La pistola de hecho la llevaba sin seguro y dispuesta a hacer fuego. Tras un buen rato con los dos hombres mirándose cara a cara, el policía consiguió hacer ver al detenido que no había motivo para causar una tragedia y que lo mejor para todos sería que dejara su arma en el suelo. Cosa que finalmente hizo antes de ser detenido.

El acto de valor de este agente, que puso en riesgo su vida para conseguir detener a esta persona, podría ser considerado con una medalla roja al valor del mérito policial, que va a ser solicitada próximamente. Tanto para él como para los otros tres compañeros que participaron en un suceso que causó gran preocupación entre los vecinos de la zona.