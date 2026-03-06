Multas de 100 a 800 euros por incumplir la nueva normativa de los patinetes eléctricos en San Fernando

Incumplir la nueva normativa que regula el uso de los patinetes eléctricos en San Fernando puede salir muy caro: según la Policía Local, las multas a los infractores pueden ir desde los 100 euros por circular por aceras o tramos peatonales hasta los 800 por circular sin el seguro de responsabilidad civil, que ya es obligatorio, además de la retirada del vehículo de movilidad personal. Así que conviene tomárselo en serio. Tanto más cuanto que en La Isla, al igual que en otras muchas ciudades, el patinete eléctrico se ha convertido en un medio muy utilizado para desplazarse por la localidad, ya que se presta especialmente a ello. Y, evidentemente, ha originado no pocos problemas durante los últimos años al no existir una regulación específica. Hasta ahora.

Eso sí, por el momento, la Policía Local isleña solo está llevando a cabo una campaña informativa para dar a conocer las obligaciones que deben asumir los conductores de estos patinetes eléctricos que -se recuerda- "son vehículos, no juguetes". También el Ayuntamiento de San Fernando ha lanzado a través de redes sociales una potente campaña para que todo el mundo sepa lo que implica la nueva norma.

Por el momento, solo se informa dado que la normativa acaba de entrar en vigor. Pero las multas vendrán después. Y se moverán en esa horquilla que va desde los 100 euros por infracciones mínimas -como puede ser circular por una acera, algo que ahora puede verse con frecuencia por San Fernando- hasta los 800 euros para aquellos que circulen sin el seguro obligatorio, lo que implicaría además la retirada del patín.

En la web de la Dirección General de Tráfico (DGT), se indica además que conducir en patinete eléctrico bajo los efectos del alcohol y otras drogas puede acarrear una multa entre 500 y 1.000 euros en función de la tasa de alcohol o de 1.000 euros si se trata de drogas. En caso de dar positivo, además, el vehículo quedará inmovilizado, tal y como ocurre con el resto de vehículos.

Por usar el teléfono móvil mientras se conduce un patinete o cualquier otro dispositivo de comunicación, la multa será de 200 euros.

Para quienes lleven auriculares, conduzcan durante la noche sin alumbrado o prendas reflectantes, o si no se lleva casco, si la ordenanza municipal contempla esta medida como obligatoria, la multa será de 200 euros.

Campaña 'Muévete seguro'

Muévete seguro es el título de esta campaña informativa que recuerda a los usuarios de vehículos de movilidad personal los trámites que tienen que realizar para poder circular por la localidad, el equipamiento que tienen que llevar, tanto obligatorio como recomendado, así como los límites de velocidad -no se puede superar los 25 kilómetros por hora- y otras restricciones, como usar el móvil o los auriculares.

De est aforma, se recuerda que los conductores de patinetes eléctricos deben incribir su VPL -vehículo personal ligero- en el registro de la Dirección General de Tráfico solicitando previamente por teléfono cita desde el número 060 o por sede electrónica.

Asimismo, deberán contar también con certificado de circulación, disponible en código QR, para acreditar que el patinete eléctrico cumple unos requisitos mínimos de seguridad. Además, se se trata de un modelo anterior al 22 de enero de 2024, el certificado será transitorio hasta el 22 de enero de 2027.

La matriculación del vehículo, además, es obligatoria desde enero de 2026 para circular por la vía pública. Y, por supuesto, deben contar con seguro de responsabilidad civil.

Entre las obligaciones que implica la nueva normativa, se incluye el límite de velocidad a 25 kilómetros por hora y la prohibición de usar auriculares o el teléfono móvil. Los conductores tendrán que transitar siempre por la calzada sin invadir ni la acera ni las calles peatonales. Y solo podrá circular una persona por vehículo.