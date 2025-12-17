Patinetes eléctricos: ¿Qué necesitaré para poder circular a partir del 1 de enero sin que me multen?

Un usuario con un patinete eléctrico por Cádiz, en una imagen de archivo.

A partir del 1 de enero de 2026, los usuarios de patinetes eléctricos en toda España deberán adaptarse a una regulación más estricta que busca reforzar la seguridad vial y reducir la siniestralidad relacionada con estos vehículos de movilidad personal (VMP), hoy omnipresentes en las ciudades.

La modificación normativa, impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) y consecuencia de la trasposición de la Directiva (UE) 2021/2118, implicará cambios significativos para quienes utilizan patinetes eléctricos tanto como medio de transporte habitual como de ocio.

Seguro obligatorio para todos

La medida más relevante es la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil para poder circular con un patinete eléctrico por la vía pública. Hasta ahora, este requisito era voluntario en gran parte del país, aunque obligatorio en algunas ciudades concretas. A partir de enero se aplicará en todo el territorio español.

El objetivo de la norma es garantizar que, en caso de accidente, las víctimas —ya sean peatones, otros usuarios de la vía o los propios conductores— puedan ser indemnizadas adecuadamente. Las pólizas deberán cubrir daños personales y materiales, con coberturas mínimas fijadas por ley.

Los conductores que circulen sin seguro se enfrentan a multas de hasta 1.000 euros, una sanción que pone fin al vacío legal que permitía hasta ahora desplazarse en patinete sin ninguna garantía económica para terceros.

Registro y documentación

Además del seguro, los patinetes tendrán que registrarse en un listado nacional gestionado por la DGT. El registro permitirá vincular cada vehículo a su propietario y facilitará la identificación en caso de infracción o accidente.

Los patinetes también deberán portar una etiqueta identificativa visible, similar a una matrícula, y un certificado de circulación que acredite que el vehículo cumple con los requisitos técnicos establecidos.

Casco obligatorio

Otra de las novedades más comentadas es la obligatoriedad del uso del casco, una medida que a nivel municipal ya se había aplicado en ciudades como Barcelona en 2025 con el objetivo de reducir las lesiones craneales en siniestros.

Con la normativa estatal, el casco pasará a ser exigible en todo el país, independientemente de la ordenanza local, y su incumplimiento también podría traducirse en sanciones. Aunque en algunos municipios ya se exigía, ahora la exigencia será uniforme: todos los usuarios deberán llevar casco homologado al circular con un patinete eléctrico.

Más seguridad y responsabilidad

La nueva regulación va acompañada de otras recomendaciones y límites técnicos que ya son de uso común en muchos ayuntamientos, como el límite de velocidad para los patinetes —generalmente 25 km/h— y la prohibición de circular por aceras o zonas peatonales.

La DGT y las policías locales han iniciado campañas de información y control para ayudar a los ciudadanos a familiarizarse con estas obligaciones antes de que entren en vigor, pero también han advertido de que la vigilancia se intensificará desde el 1 de enero.

Puntos de debate

La implantación de estas medidas no está exenta de debate. Algunos usuarios y colectivos de movilidad critican que el nuevo régimen encarecerá el uso de patinetes y podría desincentivar una alternativa de transporte sostenible. Otros, especialmente asociaciones de víctimas y expertos en seguridad vial, consideran que era una asignatura pendiente ante el aumento de siniestros en los últimos años.

Lo que parece claro es que 2026 marcará un punto de inflexión en la forma en que España regula los patinetes eléctricos, tratándolos cada vez más como vehículos de pleno derecho y no como simples juguetes urbanos.