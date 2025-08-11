Detenido con cocaína y MDMA en la feria de Setenil
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Alcalá del Valle como responsable de un delito contra la salud pública tras intervenirle varias dosis de cocaína y MDMA durante un servicio de prevención en la feria de Setenil de las Bodegas.
Según ha informado este lunes la Comandancia de Cádiz, los hechos ocurrieron el pasado 8 de agosto, cuando una patrulla de seguridad ciudadana vigilaba los aledaños del recinto ferial. Los agentes observaron a un grupo de personas junto a un vehículo estacionado y detectaron que uno de ellos, el propietario del coche, mostraba una actitud nerviosa ante su presencia.
En el registro del vehículo, los guardias civiles hallaron en un compartimento junto al freno de estacionamiento dos envoltorios que contenían cinco dosis de cocaína y cuatro de MDMA, preparadas para su distribución y consumo.
El detenido ha sido puesto a disposición judicial.
