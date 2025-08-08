La Guardia Civil investiga el asesinato de un hombre de 33 años en Chiclana

Acceso a la entrada de la vivienda de Chiclana donde se ha cometido el crimen.

La violencia más descarnada vuelve a ser noticia en la provincia de Cádiz. Esta pasada madrugada un hombre de 33 años ha sido asesinado a tiros en su propia casa, situada en los números 7 y 8 del Camino de la Perdiz, en el Pinar de los Franceses (Chiclana).

La Guardia Civil se ha hecho cargo de una investigación de la que se conocen muy pocos detalles. De hecho, hasta las primeras horas de esta mañana no se ha procedido al levantamiento del cadáver. Las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas o, incluso, a un crimen cometido por una banda de sicarios, un asesinato por encargo. No es la primera vez que una suceso de estas características ocurre en Chiclana.

En esta ocasión, este medio ha podido confirmar que el grupo de asaltantes llevaban chalecos como los que usan habitualmente los agentes de la Guardia Civil en sus operaciones. De esta manera habrían podido acceder a la vivienda del hombre y asesinarlo de varios disparos.

En abril de 2022 ya hubo otra ejecución en Chiclana. En esta ocasión cometida por la Mocromafia contra un testigo protegido, en un caso que provocó ríos de tinta.

Antes, la banda de Ismael El Ojos, también asesinó de manera despiadada a un vecino de Chiclana con supuestos vínculos con el narcotráfico.

(Habrá ampliación)