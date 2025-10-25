La CTM reclama una indemnización a la patronal del metal de Cádiz por la huelga de 2023

La Coordinadora de Trabajadores del Metal Bahía de Cádiz (CTM) ha anunciado que en el juicio previsto para el próximo lunes reclamará a la patronal de las empresas auxiliares del metal de Cádiz una indemnización de 30.000 euros por los daños que, según su criterio, se produjeron tras la convocatoria de una huelga en julio de 2023. La CTM demanda a Femca por vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en los artículos 18 y 20 de la Constitución, relativos al derecho al honor y a la libertad de expresión.

Según la información facilitada por el sindicato, la huelga estaba prevista para el 17 de julio de 2023 y vino motivada por "constantes incumplimientos del convenio" y despidos en los Astilleros de Cádiz.

Sin embargo, la movilización no llegó a hacerse efectiva y fue desconvocada. A pesar de ello, la federación de empresarios del metal de Cádiz (Femca) denunció el paro ante los tribunales, planteó la ilegalidad de la huelga y reclamó indemnización, alegando pérdida de carga de trabajo.

CTM sostiene que la carga de trabajo no se perdió y continuó con normalidad, contrariamente a las advertencias de la patronal, que en sus comunicados llegó a afirmar que podría ser "el final de la industria naval en Cádiz".

El sindicato critica además la actitud de Femca, a la que acusa de intentar desacreditarlo ante los trabajadores y manipular información en los medios de comunicación.

En diciembre de 2023, según explica la central, el Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz consideró la huelga ilícita, pero no concedió indemnización a la patronal. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró que la huelga era legal y el Tribunal Supremo ratificó esta decisión.

La coordinadora señala que la patronal ha utilizado de forma reiterada "tácticas de presión y amenazas sobre posibles pérdidas de trabajo", pese a que la actividad en las empresas auxiliares del metal se mantiene elevada. Por ello, CTM ha decidido reclamar una indemnización, que sería destinada íntegramente a la caja de resistencia del metal, con el objetivo de "hacer justicia frente a los ataques y desprestigio sufrido".