Covid en Cádiz: La odisea de comprar un test de antígenos en Navidad

No es necesario ni tan siquiera acabar la frase para que el farmacéutico de turno empiece a negar con la cabeza. La pregunta de si quedan test de antígenos para detectar una posible infección por Covid-19, tiene la misma respuesta en todas las farmacias: “Nada, agotados. Ni sabemos cuándo van a venir, cuántos recibiremos, ni al precio que vendrán”. Todos dicen que han realizado el pedido, pero están a la espera. El pasado sábado, debido al aumento de contagios y a la gran cantidad de cenas de amigos y de empresas, se agotaron. A lo largo de esta semana, han llegado algunos a cuentagotas, especialmente los de toma de muestra de fluido oral (saliva), que han volado. Aunque en las farmacias del Palillero y Columela parece que “algunos llegaron” el jueves por la tarde.

“La demanda es altísima. Casi un 500% ha aumentado en estos días”, explica al presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, Ernesto Cervilla. Si en estos meses no suponía ningún problema comprarlo en cualquier farmacia, ahora “todo el mundo quiere hacerse tests”, y aunque van llegando cada día “ni farmacias, ni de distribuidores ni laboratorios tiene el estocaje para esta demanda un poco excesiva”, manifiesta. “Es que está viniendo gente que nos pide 30 para llevarse, y ya estamos pidiendo a los farmacéuticos que restrinjan el número distribuirlos mejor”, añade el representante de estos profesionales, que espera que para la semana que viene vayan llegando más. "Es un problema del sector y está afectando también a los fabricantes que están ampliando la producción de forma excepcional ante esta subida cuando el resto del año ha sido normal", añadían también fuentes de la distribuidora Bidafarma.

Desde el Colegio de Farmacéuticos piden prudencia y recuerdan que “un test negativo no es la seguridad absoluta”. “A lo mejor hoy soy negativo hoy pero es que hay que esperar hasta el tercer o cuarto día”. Por eso insiste en seguir manteniendo las medidas de ya conocidas (distancia, mascarilla, higiene de manos,...) y que “haya un poco de filtro social antes de reunirse con la familia”. Y hace un llamamiento para que no vayan a los centros de salud las personas que sin tener síntomas ni ser contacto estrecho no encuentran tests de autodiagnóstico.

En El Puerto, encontrarlos es complicado. En algunos de los establecimientos sanitarios consultados, hasta hace dos semanas tenían los citados test, que se vendían a un precio de unos seis euros. No obstante, llevan en falta desde hace unos días y sólo se distribuyen cinco unidades por farmacia, a pesar de que la demanda es muy alta. Los precios pueden subir hasta 10 euros, ya que los proveedores están cobrándolos más caros.

La insistencia de los clientes es tal, que cada farmacia ha creado su propia forma de distribuirlos. Desde la que ha implantado una lista de espera, a la que opta por ponerlos a la venta en cuanto lleguen, a los primeros que pregunten. En la farmacia de la barriada Río San Pedro de Puerto Real, por su parte, han optado por crear grupos de difusión de Whatsapp para los clientes interesados. Mediante un mensaje avisan de que los test han llegado a la farmacia, sin posibilidad de reservarlos. Ese sistema se ha usado también en farmacias de Cádiz, que ayer por la tarde lanzaron un aviso a los clientes en lista de espera para advertirles de la llegada de más suministros.

El laboratorio de Synlab de Cádiz, el antiguo Lallemand, ha visto como se ha incrementado de forma notable las peticiones de prueba de antígenos. Hasta hace apenas dos días se hacía una media de diez al día y ahora esta cifra ya se duplica. Se indica que por el momento no tienen problemas de abastecimiento de reactivos.

Sin embargo son las pruebas de PCR las que más se solicitan, justificando este incremento con la lista de espera que hay en la sanidad pública, que retrasa su realización, y, sobre todo, la exigencia para poder entrar en otros países, que hasta ahora se limitaba a lo antígenos.