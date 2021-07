Chiclana no cerrará las playas por la noche este fin de semana como medida frente al Covid

Chiclana no plantea cerrar sus playas en horario nocturno este fin de semana como medida frente a la propagación del coronavirus. José Manuel Vera Muñoz, delegado municipal de Policía Local, explica que "tenemos una incidencia alta pero no tanta como otras ciudades vecinas", por lo que "no nos lo planteamos aunque cada día hay que sentarse, valorar y repensar la situación. Cada 24 horas cambia el escenario". El municipio chiclanero se encuentra en estos momentos en nivel de alerta sanitaria 2.

Ante posibles reuniones nocturnas y botellones veraniegos en la playa, el edil manifiesta que "se ha llevado a cabo un refuerzo del personal de Policía Local y Protección Civil en las zonas de mayor afluencia de jóvenes -entorno del puesto de la Cruz Roja y tercera pista de La Barrosa-. Las sanciones que estamos tramitando son por la realización de botellones e incumplimiento de aforo en hostelería". Al respecto, Vera afirma que "seguiremos siendo contundentes para evitar aglomeraciones y cualquier conato de botellón, tenemos una amplia playa de muchos kilómetros y muchos accesos y eso dificulta un cierre total".

A la actividad sancionadora se une otra pedagógica. "Tenemos que seguir concienciando sobre el buen uso de la playa. Hacemos un llamamiento a los más jóvenes recordándoles que el botellón está prohibido y se pueden enfrentar a sanciones de hasta 600 euros", recuerda el delegado. Así, "Protección Civil ha estado repartiendo folletos informativos" entre la población "concienciando sobre el cuidado de nuestros entornos públicos y naturales. Seguiremos así todo el verano".