Navantia Cádiz vuelve este lunes a recobrar cierta actividad. El astillero retomará la reparación de la fragata 'Navarra' que quedó paralizada con la declaración del estado de alarma por la epidemia de coronavirus, según ha anunciado este jueves el presidente del comité de empresa, José Gallardo, en un mensaje enviado a la plantilla.

Como paso previo, este viernes se verificará que se cumple el protocolo de seguridad establecido por la compañía para evitar el contagio de coronavirus. "Vamos a hacer inspección de la planta, y si se respetan todas las normas que se han dado en los procedimientos de trabajo de nuestro servicio de prevención, ir activando la factoría para retomar los trabajos en la fragata a partir del lunes", ha señalado Gallardo. En principio, se retomará la obra con "labores mínimas" que sólo implicarían a la plantilla de reparaciones adscrita a esta varada. Por su parte, el personal de oficina seguirá realizando sus tareas mediante teletrabajo, según el comité.

Esta fragata llegó al astillero gaditano hace dos meses para una reparación programada. Justo antes de la declaración del estado de alarma, los obreros que estaban trabajando en el buque fueron evacuados por un posible caso de coronavirus de un marinero que acababa de incorporarse de un permiso.

Por otro lado, se mantiene la incertidumbre sobre la reforma del crucero 'Allure of the Seas', cuya llegada estaba previsto justo cuando se declaró el estado de alarma. Inicialmente, Royal Caribbean decidió reducir el alcance de la reforma, aplazando la renovación de las cubiertas destinadas a los pasajeros. Pero al final, el buque pasó de largo por el estrecho de Gibraltar tras zarpar de Barcelona y se encuentra actualmente en el mar céltico, cerca de la costa de Cornualles, en el extremo suroeste de Reino Unido, según los portales especializados en seguimiento marítimo.

Aunque el contrato está oficialmente suspendido, el comité de empresa cree que se cancelará si se prorroga el estado de alarma más allá del 26 de abril. "Sigue activo el contrato del 'Allure of the Seas'. Si se levanta el estado de alarma la intención es que el 26 pueda venir por Cádiz. Si no se levanta, me temo que ese contrato no se va a poder llevar a efecto", ha afirmado Gallardo.

La reforma del 'Allure of the Seas' era el colofón a una gran temporada de reparación de cruceros en la Bahía de Cádiz, y suponía una inversión de casi 150 millones de euros. Además, suponía un reto para las capacidades de los astilleros de la Bahía, ya que iba a coincidir con la renovación del 'Carnival Victory', que se iba a acometer en Puerto Real. Este crucero sí que llegó a su destino justo antes de la declaración del estado de alarma, y permanece amarrado en la factoría puertorrealeña con una dotación mínima de personal después de que Carnival evacuara a la mayor parte de los tripulantes la semana pasada.