Coronavirus Cádiz: Más de 600 denuncias en los controles por el cierre perimetral de municipios

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han levantado más de 600 propuestas de sanción por saltarse el cierre perimetral de municipios en los distintos controles realizados en la provincia desde que se puso en marcha esta medida para contener el coronavirus.

Así lo han confirmado desde la Subdelegación del Gobierno, que ha informado de que se han realizado 1.352 controles en carreteras, principalmente por parte de la Guardia Civil y el subsector de Tráfico, así como en las ciudades de mayor población, a cargo de la Policía Nacional. En concreto, se han levantado 628 propuestas que ya han sido enviadas a la administración autonómica para su tramitación. Los controles han provocado algunas retenciones en la Bahía en estas jornadas.

“Hay que destacar que la ciudadanía está respondiendo bien a los controles y no se están dando problemas de importancia, siendo la mayoría de los gaditanos cumplidores con las normas. Las FCSE están llevando a cabo una labor informativa muy importante a través de estos dispositivos, que se están realizando en puntos y horarios estratégicos”, ha manifestado el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco.

El subdelegado del Gobierno ha destacado el buen trabajo de los agentes, “que están realizando un gran esfuerzo y que aportan seguridad a la ciudadanía en el control de la pandemia, a la vez que continúan con su labor en la lucha contra la delincuencia”.

Del mismo modo, José Pacheco ha vuelto a pedir responsabilidad a los gaditanos. “Sabemos que es complicado convivir con las restricciones, pero debemos ser conscientes de que el principal compromiso para combatir al virus comienza en cada uno de nosotros y hay que estar a la altura”.

El Centro de Coordinación Operativa (CECOR), con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y presidido por el subdelegado, se ha reunido este miércoles para analizar el desarrollo de las medidas puestas en marcha por la Junta de Andalucía desde el pasado 10 de noviembre para contener la pandemia en la provincia de Cádiz.

Durante el CECOR se ha hecho especial hincapié en el descenso observado de los traslados por las carreteras de la provincia, así como en que los principales incumplimientos se dan por desplazamientos no autorizados, por superar los aforos permitidos, por no cumplir la restricción nocturna de la movilidad, o bien por no usar la mascarilla.

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha destacado que “es fundamental hacer un seguimiento de la labor que se está realizando para tener una visión global y centralizar e intensificar los esfuerzos donde sea más necesario, sobre todo teniendo en cuenta que, lamentablemente, los datos en nuestra provincia están empeorando en los últimos días”.