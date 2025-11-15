Continúan suspendidas las conexiones por catamarán entre Cádiz con Rota y El Puerto por la borrasca Claudia

Las conexiones marítimas por catamarán entre la capital gaditana y las localidades de Rota y El Puerto de Santa María se mantienen suspendidas este sábado a causa del temporal de viento y lluvia como consecuencia de la borrasca 'Claudia'.

Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, hasta el restablecimiento del servicio están a disposición del público "servicios alternativos directos en modo autobús por carretera hasta nuevo aviso".

En concreto, el servicio de la línea B-042 que une Cádiz con El Puerto de Santa María y el servicio respectivo a la línea B-065 entre Cádiz y Rota se manntienen en suspenso durante el sábado 15.

La borrasca Claudia continuará descargando agua por tercer día consecutivo sobre la provincia de Cádiz. La Agencia Estatal de Meteorología prevé un sábado más complicado que estos días atrás, al menos en lo que respecta a la previsión de acumulados. Esto ha llevado a la Aemet a elevar el aviso por lluvias en la provincia de amarillo a naranja a partir de las 16:00 horas de este sábado 15 de noviembre, prestando especial atención al último tramo de la jornada, en el que se esperan acumulados de cierta importancia. El aviso amarillo por el fuerte viento de componente suroeste continuará activo nuevamente durante todo el día.