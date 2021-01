Las constantes caídas del sistema informático colapsan la Atención Primaria

La Atención Primaria será clave para ganar la batalla contra el virus. A los políticos se les llenó la boca de repetir esta frase durante la primera ola. Sin embargo, la Atención Primaria no se ha visto reforzada como los profesionales y la propia sociedad demandan. Es más, en las últimas semanas el sistema informático que los médicos utilizan, denominado Diyara, está acumulando fallos constentes. Esta misma mañana llevaba horas inoperativo, lo que genera un estrés añadido a los médicos. Una de ellos comentaba la situación a este diario. "Que nosotros no podamos utilizar el Diyara es como si en la UCI no hubiera respiradores en un momento de crisis como el que vivimos. Estamos saliendo de trabajar dos o tres horas más tarde de lo que dicta nuestra jor nada laboral porque no podemos ni llamar por teléfono a los pacientes a los que tenemos que ver cada dia. A ellos, además, les genera ansiedad y molestias, porque si les damos una hora aproximada de atención luego no podemos cumplirlo. Abrimos el ordenador y lo que vemos es una pantalla en blanco que lo único que permite hacer es mirarla esperando que ocurra un milagro y vuelva a funcionar. Y eso un día, y otro, y otro, sin que nadie haga nada. Es muy frustrante".

Ya que la asistencia presencial cada vez parece menos aconsejable, los médicos de Atención Primaria esperan que al menos funcione el sistema informático que les permite estar en contacto con sus pacientes.