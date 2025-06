Conflicto del metal en Cádiz: Blanca Flores apela al "sentido común"

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, se ha pronunciado en la mañana de hoy sobre la nueva jornada de huelga y movilizaciones de los trabajadores del sector del metal. Flores ha valorado el preacuerdo alcanzado por UGT y ha apelado al "sentido común" para cerrar este conflicto laboral: "Siguen teniendo asambleas en los centros de trabajo y estamos a la espera de que se aplique un poco el sentido común y puedan llegar a un acuerdo que, a fin de cuentas, va a beneficiar a todos".

Blanca Flores, tras participar en un acto social en la sede de la Organización Nacional de Ciegos de Cádiz, ha repasado la actualidad de la mañana a partir de lo vivido en la jornada de ayer lunes: "El lunes estuvieron trasladando el preacuerdo del Sercla con los sindicatos a los distintos centros de trabajo en distintas asambleas. Se secundó en la parte del Campo de Gibraltar, donde estaban de acuerdo; parece ser que había reticencias en la zona de la Bahía y se han retomado las movilizaciones. A nosotros nos consta que anoche y hoy desde las cinco de la mañana ha habido incidencias en las comunicaciones porque ha habido algunos incidentes relacionados con el corte de carreteras, de los puentes...".

"En Subdelegación -ha dicho Flores- no teníamos comunicación de ninguna de las actuaciones que se iban a llevar a cabo. La parte que nos toca es velar por la seguridad y la integridad de toda la ciudadanía, por el cumplimiento de sus derechos, y tanto fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como la Dirección General de Tráfico, también Carreteras, con la colaboración de la Policía Local de distintos municipios y de bomberos en los casos en que ha sido necesario, se ha estado trabajando desde las seis de la mañana para minimizar todos los efectos en el resto de la ciudadanía, que tenía que acudir al trabajo, a los hospitales o a su vida cotidiana".

Preguntada por los medios de comunicación sobre su mensaje a los implicados en este conflicto, la subdelegada ha señalado: "El mensaje es que todos los trabajadores y todas las trabajadoras dentro del marco legal tienen derecho a la huelga, a las manifestaciones, a las concentraciones y sus reivindicaciones. Evidentemente, siempre y cuando se respete el resto del derecho de la ciudadanía a poder hacer su vida normal. Les pido que revisen bien ese preacuerdo, que intenten llegar a una negociación justa que les permita retomar la normalidad en el sector del metal, que tan importante para nuestra provincia es, y que tengan en cuenta que se pueden arreglar las cosas basándose en un entendimiento, que hay mesas en las que pueden llegar a un acuerdo justo, que se entiendan la patronal y los sindicatos, porque, desde luego, sería lo más oportuno para nuestra provincia".

Respecto a la carga de trabajo y las noticias que vinculan las movilizaciones laborales con a posible pérdida de proyectos para las factorías gaditanas, Flores ha defendido el "buen momento" del sector: "Desde 2021 hasta la actualidad se ha estado trabajando mucho para que la carga de trabajo y las inversiones en nuestra provincia en el sector del metal fueran a más. Hay garantizada carga de trabajo, lo cual permitía a la provincia y al sector del metal sacar pecho porque somos un referente a nivel nacional en este tipo de industria. Tendríamos que intentar seguir trabajando para que toda esa confianza que se ha depositado por parte del Gobierno, por parte de inversores internacionales, incluso, por Defensa... que no decaiga, que no se vaya a otros mercados. En las grandes empresas, en la aeronáutica, Navantia, Dragados, y en las pequeñas, se está demostrando que somos un referente a nivel nacional e internacional. Seguro que el acuerdo llevaría a que esto no sea una oportunidad perdida. Estamos viviendo un momento muy importante en este sector y deben seguir así las cosas".