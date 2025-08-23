El comité de Navantia San Fernando celebra el nuevo contrato con Tailandia y habla de "un incremento considerable de la plantilla"

Navantia ha firmado un nuevo contrato con la Real Marina de Tailandia para modernizar dos patrulleros de la clase Pattani que presentan obsolescencia en sus sistemas.De esta manera, Navantia suma su segundo contrato con la Marina Tailandesa en este año, lo que refuerza la posición de la empresa en el sudeste asiático, tras la firma, el pasado abril, de un contrato para la para modernización de un buque LPD. El grupo fue también el constructor del portahelicópteros HTMS Chakri Naruebet (911), buque insignia de la flota tailandesa.

En concreto, el grupo perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) realizará la ingeniería, el suministro y la integración de un nuevo sistema de combate, cuyo núcleo principal es el Catiz, sistema de alta tecnología desarrollado por Navantia Sistemas, así como otros sistemas avanzados de otros fabricantes.

Fernando Zazpe, presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando ha celebrado este nuevo contrato, que "forma parte del esfuerzo de la estrategia que se está siguiendo por parte de Navantia para la apertura de mercado en otros países, en este caso en Tailandia".

"Este programa, ha dicho Zazpe, se suma a los numerosos programas que actualmente se llevan a cabo en Navantia Sistemas, que está experimentando un incremento de plantilla considerable para poder abordar toda la carga de trabajo que ahora mismo se tiene y que se espera".

El representante del comité ha añadido que "los retos que tenemos por delante son muy importantes y hay que tratar de sacarlos adelante entre todos, pues la situación es positiva".

"Soluciones de vanguardia"

Según Navantia, el encargo pone de manifiesto “la excelencia de la compañía en sistemas de defensa naval, proyectos de modernización y servicios de alto valor añadido”.

Del mismo modo, también “reafirma su compromiso de ofrecer soluciones de vanguardia y apoyar las necesidades estratégicas de sus clientes”.

Al cierre de 2024, la Navantia, que cuenta con astilleros en Cádiz, Ferrol y Cartagena, contaba con una cartera de pedidos de 8.164 millones y el 90% de esa cifra correspondía a contratos del ámbito de la defensa nacionales e internacionales.