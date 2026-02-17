Más de cien personas regresan a sus casas en Alcalá del Valle

Tras más de diez días de desalojo, más de 100 vecinos de Alcalá del Valle han podido regresar a sus hogares. Anoche, el informe del equipo de geólogos que se encarga de analizar la zona afectada, aseguraba que el nivel de peligrosidad podía estimarse como bajo. Ante esta conclusión, desde el Ayuntamiento se decretó la vuelta de la mayor parte de las personas afectadas: "Actualmente -indica el alcalde la localidad, Rafael Aguilera-, siete personas permanecen aún desalojadas de la calle Ángel por la proximidad de la ladera en movimiento".

Los traslados en la localidad de la sierra comenzaron el pasado miércoles, 4 de febrero, cuando residentes de las calles Ángel, Patín y Candil tuvieron que abandonar sus casas a causa de varios desprendimientos. A estos afectados, se sumarían días después los residentes (unas noventa personas) de la parte la trasera de la montaña, donde se detectaron movimientos de tierra.

Los desplazamientos se detectaron en primer lugar el viernes, 6 de febrero, por los propios vecinos del terreno, que se pusieron en contacto con las administraciones pertinentes y solicitaron revisiones. Ante esta situación, se desplazó hasta Alcalá un equipo de geólogos que, durante la mañana del sábado, recorrió "palmo a palmo cada una de las laderas", indicó en su momento el alcalde. El informe concluyó que, en efecto, se había dado actividad en el terreno a lo largo de toda la ladera, y que quedarse en el lugar entrañaba peligro.

De este modo, el Ayuntamiento decidió desalojar las viviendas de varias calles colindantes con la ladera. "No es una recomendación es de obligado cumplimiento", advertía Rafael Aguilera.

A día de hoy, Alcalá del Valle sigue teniendo problemas en sus vías de acceso, aunque se puede llegar hasta la localidad a través de dos carreteras de la red provincial: la CA-9119, que conecta con Setenil, y la CA-9115, de Cañete, que enlaza con la provincia de Málaga. Una tercera vía provincial -la CA-9107, de Lora- ha sufrido un deslizamiento de ladera en el punto kilométrico 0,5. Se trata de un daño severo cuya reparación requerirá un proyecto específico. Otra de las comunicaciones viarias con Alcalá, la autonómica A-7276, también está restringida al tráfico, por lo que son las carreteras de Diputación las que evitan el aislamiento de la población.