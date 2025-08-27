Chipiona propone a la Junta los mismos festivos locales para 2026

El Ayuntamiento de Chipiona ha comunicado a la Junta de Andalucía los días que serán considerados fiestas locales y de carácter tradicional en el municipio durante el año 2026. La propuesta fue aprobada por unanimidad en la sesión plenaria celebrada el pasado 31 de agosto, y ya ha sido trasladada a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico para su inclusión en el calendario laboral andaluz.

Como festivos locales, que serán días no laborables en el municipio, se han establecido dos fechas significativas para la ciudadanía. Por un lado, el lunes 23 de febrero, día posterior a la gran cabalgata del Carnaval de Chipiona, una de las celebraciones más destacadas y participativas del calendario festivo local. Por otro, el 8 de septiembre, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de Regla, patrona de la localidad, que cada año reúne a fieles en torno a los actos religiosos y culturales.

Además, el pleno municipal ha designado como fiestas de carácter tradicional —aunque no son días festivos laborables— dos celebraciones profundamente arraigadas. Se trata del 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, muy vinculada a la comunidad marinera de la localidad; y el 15 de agosto, fecha de la emblemática Exaltación al Vino Moscatel, una jornada que pone en valor uno de los productos más representativos de Chipiona y su patrimonio.

Estas fechas forman parte del esfuerzo del Ayuntamiento por preservar las tradiciones locales, al tiempo que se organizan con antelación los calendarios laborales y festivos para vecinos, empresas y visitantes.