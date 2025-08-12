La Junta autoriza a Chipiona a acondicionar y mantener vías pecuarias

La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Chipiona ha informado de que ha recibido en las últimas horas la autorización oficial de la Junta de Andalucía para realizar obras de acondicionamiento y mantenimiento en las vías pecuarias del municipio. La petición fue formulada por el concejal de Izquierda Unida, Tano Guzmán, el pasado 14 de febrero, y el 24 de julio se emitió la resolución favorable por parte del Departamento de Vías Pecuarias de la Junta. La autorización, con una vigencia de cuatro años, establece una serie de condiciones que garantizan la conservación y protección del entorno natural.

Entre estas medidas, se prohíbe el uso de hormigón y de materiales reciclados no seleccionados durante los trabajos de acondicionamiento, además de evitar procesos erosivos y cualquier modificación en los cursos naturales de escorrentías. En línea con la Orden de 21/05/2009, los trabajos de desbroce, ya sean manuales o mecanizados, deberán realizarse preferentemente entre el 16 de octubre y el 31 de mayo para minimizar riesgos de incendios en espacios forestales.

El delegado de Medio Ambiente, Tano Guzmán, destacó que gracias a esta gestión se han podido reasfaltar varios tramos de vías pecuarias que históricamente eran muy demandados por los vecinos, como el camino que conecta la carretera de Rota con la zona de chiringuitos de Las Tres Piedras, y el que atraviesa el pinar hasta el cruce con el camino de Jerez. Guzmán subrayó que la colaboración entre las delegaciones municipales de Urbanismo y Medio Ambiente, junto con la Delegación Territorial de Medio Ambiente, ha sido clave para desbloquear una situación que llevaba años estancada.

Asimismo, el concejal señaló que ya se han realizado trabajos de mantenimiento y adecuación en las vías pecuarias de los Arriates, la Vereda de los Pinos y Chapitel, utilizando material granular tipo zahorra, que está permitido por la Junta. Sin embargo, explicó que estos caminos sufren un rápido deterioro debido a la gran afluencia de vehículos a motor y a las fuertes lluvias registradas durante el otoño e invierno pasados.

Por ello, Tano Guzmán hizo un llamado a los conductores de vehículos a motor para que respeten las señalizaciones y circulen a velocidades adecuadas. Recordó que las vías pecuarias están destinadas principalmente al uso ganadero y no al tránsito masivo de vehículos, por lo que es fundamental cumplir con la normativa vigente para preservar estas vías y garantizar su funcionalidad.