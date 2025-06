CGT mantiene su convocatoria de huelga indefinida en el metal de Cádiz: "Quieren atarnos de pies y manos una década"

El sector del metal de la provincia de Cádiz se mantiene en huelga indefinida, con la convocatoria de CGT-A desde ayer. “Está más vigente que nunca tras la nueva traición de UGT y el descafeinamiento de CCOO, que si bien no ha firmado el preacuerdo está llamando a la desmovilización y a la vuelta al trabajo”, señala el sindicato en un comunicado.

El Sindicato del Metal de CGT Cádiz (Simeca) critica que la Federación de Empresas del Metal de la provincia de Cádiz (Femca) haya despreciado su convocatoria al no acudir al Sercla la semana pasada. “No vamos a desmovilizarnos ni a desconvocar ni una sola acción mientras no se pongan negro sobre blanco unos textos con garantías, sin ambigüedades, sin discriminación y con fuerza legal. No vamos a aceptar ni medias tintas ni atajos que hipotequen nuestro futuro”, aclaran. Hacen, además, la misma lectura que CCOO, acerca de lo que supone la prolongación del convenio hasta 2032 como establece el preacuerdo: “Quieren atarnos de pies y manos durante casi una década. Eso es inaceptable”. Entre otros aspectos cuestionan que se trate el contrato de fijo discontinuo sin aportar plazos claros, lo que supone que “la precariedad sigue disfrazada de estabilidad”. “Ni rastro de garantías reales en igualdad salarial, subrogación o clasificación”, añaden. Y lo peor, a su juicio, es la presencia en los centros de trabajo de trabajadores “cobrando menos por hacer lo mismo, porque se les aplica otro convenio o porque el preacuerdo permite que se establezcan categorías de nuevo ingreso cobrando un 75% pese a realizar el mismo trabajo. Eso es dumping laboral, es intolerable y CGT no lo puede permitir”, abundan.

Con todo, siguen demandando "el mismo trabajo, el mismo centro, mismo convenio e igualdad de retribuciones". Es decir, solicitan "transparencia y documentación clara y desarrollada con el alcance del preacuerdo; compromisos firmes de aplicación y vigilancia del convenio; consulta real y vinculante a las plantillas, y fin inmediato a las desigualdades salariales y contractuales en los tajos". Sentencian con que "no vamos a parar hasta lograr un convenio justo para todos y todas".