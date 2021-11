Velasco apuesta por un centro 4.0 en Puerto Real enfocado en el "hidrógeno verde"

El consejero de Transformación Económica de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, recordó que el Ejecutivo andaluz ha defendido "siempre el mantenimiento del empleo como una cuestión innegociable".

A renglón seguido, Velasco se refirió al futuro centro 4.0. que vendría a ocupar las instalaciones de Puerto Real una vez que Airbus las desaloje. En su opinión, pueden ser un complemento al Centro de Fabricación Avanzada (CFA) cuya puesta en marcha es inminente, según apuntó, y que se ubicará a un kilómetro escaso en línea recta en una nave cedida por Navantia.

Para la Junta de Andalucía, la fábrica de Puerto Real sería un lugar idóneo para la investigación de "nuevas fuentes de energía" para el sector aéreo como "el hidrógeno verde" o el SAF, acrónimo en inglés de combustible sostenible para aviación. Eso permitiría que "la Bahía se convierta en un elemento importante para que la transición energética se haga cuanto antes en el sector aéreo", según apuntó el titular de Transformación Económica.

Rodríguez culpa al centralismo y la falta de coraje

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, visitó ayer la planta de Airbus Puerto Real, para mantener un breve encuentro con los pocos empleados que salieron a la puerta de la factoría en la parada técnica, principalmente afiliados y simpatizantes de CGT. Rodríguez fue contundente a la hora de rechazar el preacuerdo entre la dirección de la compañía y el comité interempresas. “Nos parece nefasto”, dijo. A su juicio, el cierre se produce porque “somos el eslabón más débil de la cadena y no tenemos capacidad de negociación ninguna en Madrid, donde somos un chiringuito en El Palmar y un rebujito en la Feria de Abril, para el Gobierno y para las Federaciones de las organizaciones sindicales”, aseveró la parlamentaria, que culpó señaló al Gobierno Central, que tiene una parte de participación pública dentro de Airbus. “Por aquí no hemos visto a la ministra de Hacienda, responsable de la SEPI; ni a la ministra de Trabajo, que ha dado la cara por otras plantas en otras latitudes pero desde luego por esta no y esto lo digo con especial pena; ni a la ministra de Industria, que fue la que puso el acuerdo sobre la mesa que ya planteaba el cierre de esta planta, después de haberle dicho lo contrario a la alcaldesa de Puerto Real”, relató.