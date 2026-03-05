La CEC cuantifica en 1.000 millones el intercambio comercial entre Cádiz y EEUU por lo que pide cuidar la relación estratégica

La Confederación de Empresarios de Cádiz está preocupada por la relación comercial con Estados Unidos cuyo intercambio con la provincia cuantifica en unos 1.000 millones de euros, además de un millar de empleos relacionados en gran parte con la Base Naval de Rota.

Ante el actual contexto de tensiones diplomáticas entre España y Estados Unidos originado por la campaña bélica en Oriente Medio, los empresarios gaditanos han salido este jueves a subrayar la importancia estratégica que la relación bilateral tiene para la economía de la provincia.

La organización empresarial recuerda que Cádiz mantiene uno de los vínculos económicos más relevantes con Estados Unidos dentro del panorama nacional, con un volumen de intercambio comercial que supera los 1.000 millones de euros anuales. Esta relación se sustenta fundamentalmente en dos pilares: el dinamismo del sector exportador y la intensa cooperación industrial y logística ligada a la presencia estadounidense en la provincia, según argumentan desde la CEC.

En el ámbito comercial, las exportaciones gaditanas hacia el mercado estadounidense alcanzaron más de 459,3 millones de euros en 2024, siendo uno de los destinos prioritarios para numerosas empresas de la provincia. Entre los principales productos exportados destacan combustibles, aceites minerales, aceite de oliva, vino y diversas manufacturas industriales.

No obstante las incertidumbres arancelarias con las que Estados Unidos desestabilizó la relación comercial durante 2025 provocó la búsqueda de mercados alternativos y ya no tiene el peso que tenía en las exportaciones gaditanas. En 2023 los norteamericanos eran el primer país importador de productos y manufacturas gaditanas, pero en 2024 descendió ya al tercer lugar en el ranking de países, con una caída de 779 millones a 459,3 millones, un 41% menos en apenas un año.

Los datos de la Cámara de Comercio Exterior arrojan que 2025 culminó con otra caída en el volumen de las exportaciones hasta los 324 millones, lo que supone que las ventas a la potencia americana ya han descendido en más de la mitad antes de estas tensiones geopolícas. Además, el 65% de esa facturación está centrada en un único apartado en el que se encuentran los combustibles y aceites minerales.

En el apartado de importaciones, los gaditanos también han dejado de comprar productos y materia prima de Estados Unidos al nivel que se hacía hace solo un par de años. Si en 2023 las adquisiciones llegaron a los 1.149 millones de euros, en 2024 bajaron hasta los 867 millones y en 2025 la caída alcanza hasta los 271 millones de euros. De hecho se da la circunstancia de que la balanza comercial deja de encontrarse en déficit para terminar con un superávit de 53 millones de euros.

A las circunstancias económicas se suma el impacto estratégico de la cooperación industrial vinculada a la US Navy y a la Base Naval de Rota, uno de los principales polos de actividad económica de la Bahía de Cádiz. En este ámbito, Navantia mantiene en vigor hasta 2028 un contrato de reparaciones con la Armada estadounidense valorado en 822 millones de euros, lo que sostiene aproximadamente 1.000 empleos directos en la industria naval y su potente red de empresas auxiliares.

Asimismo, la presencia de la base militar genera un impacto económico anual estimado en torno a 600 millones de euros en la economía local, al que se añade la reciente inversión anunciada de 400 millones de euros destinada a mejorar infraestructuras críticas dentro del recinto.

Ante este escenario, la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz considera imprescindible preservar un marco de cooperación estable entre ambos países que permita garantizar la seguridad jurídica, la confianza inversora y la continuidad de las relaciones comerciales.

El presidente de la CEC, José Andrés Santos, ha señalado que “la relación entre Cádiz y Estados Unidos es mucho más que una cuestión diplomática; es una realidad económica que sostiene actividad, empleo e inversión en nuestra provincia. Por eso es fundamental que se utilicen todos los cauces diplomáticos necesarios para preservar una alianza estratégica que ha demostrado ser beneficiosa para ambas partes”.

Santos ha subrayado además que “la defensa de nuestra soberanía, plenamente integrada en la estrategia europea, es perfectamente compatible con el mantenimiento de relaciones de cooperación sólidas y estables con nuestros socios internacionales”.

La organización empresarial ha insistido en que el tejido productivo gaditano mantiene una relación directa e indirecta con la economía estadounidense a través de múltiples sectores —industrial, logístico, agroalimentario y exportador—, por lo que cualquier deterioro prolongado en el marco de cooperación bilateral podría generar incertidumbre en empresas y trabajadores.

Por ello, la CEC ha instado a que se refuercen los canales diplomáticos y de diálogo entre ambos países con el objetivo de salvaguardar los intereses económicos, industriales y laborales de la provincia de Cádiz, que se encuentran estrechamente vinculados a esta histórica alianza estratégica.