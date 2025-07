CCOO exige a la Junta recursos para los alumnos con autismo en la provincia de Cádiz

CCOO Enseñanza Cádiz expresa su firme apoyo a la decisión de la Federación Andaluza de Autismo (FAA) de no firmar el nuevo convenio planteado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Una postura que surge -indican- ante la insuficiencia del actual modelo de los mal llamados «profesores sombra», que no garantiza que el apoyo necesario se preste a todo el alumnado con necesidades educativas especiales.

“La práctica de depender de los «profesores sombra» —profesionales externos, a menudo presentados como «voluntarios» o cuyos costes son asumidos directamente por las familias— se ha generalizado”, ha manifestado Santiago Acha, Secretario General del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Cádiz.

“Lo que en su momento fue una solución excepcional y temporal para casos complejos, se ha transformado en una situación inasumible que traslada a las familias una responsabilidad que no les corresponde. Esta dinámica genera una clara discriminación entre el alumnado, ya que el acceso a un apoyo educativo crucial depende de la capacidad económica de cada familia. La atención al alumnado con autismo y otras necesidades no puede depender de recursos privados, de voluntariado, o del esfuerzo económico de las familias. La educación no debe regirse por una lógica de beneficio ni dejarse en manos de la filantropía”, continua Acha.

Además, Comisiones Obreras denuncia que existe una preocupante falta de datos globales y opacidad por parte de la Consejería respecto a estos convenios.

Por todo ello, CCOO Enseñanza Cádiz rechaza enérgicamente cualquier forma de externalización o privatización, directa o indirecta, de los servicios de apoyo educativo esenciales: "La educación es un derecho universal, gratuito y garantizado por las administraciones públicas, y es una obligación legal y moral de la Administración disponer de los recursos necesarios para garantizarla", subrayan.

YA HAY PROFESIONALES EN LA JUNTA

El sindicato afirma que la Junta de Andalucía ya cuenta con los profesionales cualificados en su propia plantilla para brindar este apoyo fundamental. Principalmente, el Personal Técnico de Integración Social (PTIS), Educadores/as quienes son personal laboral de la Junta de Andalucía, además de profesionales de Audición y Lenguaje (AL) y Pedagogía Terapéutica (PT).

Para los portavoces de Comisiones, "la Administración debe desarrollar un plan propio, robusto y transparente para la atención a la diversidad, que garantice una verdadera equidad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo público para todo el alumnado. No podemos permitir que la inclusión educativa, que es un derecho, se convierta en un nuevo negocio educativo.”

Así, CCOO Enseñanza Cádiz se pone a disposición de la comunidad educativa para emprender todas las acciones necesarias para defender un modelo educativo justo, estable y respetuoso con los derechos del alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias.

La situación actual ha llegado -indican- "a límites inaceptables, tanto por el volumen de alumnado que depende de este apoyo como por las condiciones bajo las que se pretende mantener: Desde CCOO hacemos un llamamiento a la Junta de Andalucía para que cumpla con sus obligaciones constitucionales y morales, dotando a la educación pública de los recursos y el personal necesarios para una enseñanza inclusiva y equitativa para todo el alumnado".

Por todo ello, CCOO anuncia que realizará las medidas oportunas para proseguir con esta reivindicación, urgente y necesaria, y muestra todo su apoyo a la comunidad educativa del CEIP Bahía de Barbate y a la localidad barbateña en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades de todo el alumnado.