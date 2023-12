Los casos de gripes, resfriados y virus estomacales se disparan durante la Navidad en Cádiz

La incidencia del conjunto de las enfermedades respiratorias especialmente gripe, Covid, virus estomacales y otras infecciones como bronquiollitis se ha disparado en Cádiz, donde prácticamente todo el mundo tiene a alguien cercano afectado.

La bajada de las temperaturas y las celebraciones navideñas han provocado el esperado repunte, aunque los epidemiólogos ven la situación normalizada, en comparación a los años prepandemia, y con los niveles asistenciales aún controlados. No obstante, apenas estamos en el inicio de una onda epidémica (principalmente de gripe), cuyos registros en este avance de temporada no difieren sustancialmente de años anteriores, según ha explicado a Efe el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Óscar Zurriaga. "No estamos desde luego por encima de lo que hemos visto en temporadas anteriores, antes de la pandemia. Es una temporada relativamente normal", ha dicho. Con todo, el alcance de la misma se podrá comprobar tras las festividades de los Reyes Magos, ya que los períodos estivales de estas semanas provocan retrasos y una infranotificación de casos a los sistemas de vigilancia.

Impacto hospitalario en Andalucía

Según los datos del SIVIRA, a nivel nacional las hospitalizaciones por gripe se han quintuplicado desde el inicio de diciembre de 0,6 casos por cada cien mil habitantes a 2,9, principalmente en mayores de 80 años, y casi duplicado en el caso de la covid-19 (de 1,1 casos a 1,9). También ha aumentado el impacto asistencial para la bronquiolitis, que afecta tanto a ciudadanos de mayor edad como a menores de 5 años, a nivel nacional.

Sin embargo, Andalucía está entre las comunidades con menor incidencia, con una tasa inferior a la media nacional, pues se queda en los 459,5 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 793,9 de toda España. Y lo mismo ocurre en sus hospitales, donde la tasa global se sitúa en 18,2 casos y, en el caso de Andalucía, es de 13,6. No obstante, a pesar de no estar entre las comunidades con mayor incidencia (Cantabria supera los 1.200 casos), sí que se ha registrado un crecimiento exponencial de los virus en las últimas cinco semanas.

Recomendaciones

Si algo sabe de sobra la población es qué hay que hacer para evitar el virus. Experiencia sobra tras los duros años del Covid, pero no está de más recordar las principales recomendaciones:

Una de las medidas recomendadas por los profesionales es vacunar a los menores de entre 6 meses y cinco años ya que en la actualidad son los grupos más afectados, que pueden ir a su centro y vacunarse en cualquier momento. De hecho, este 27 de diciembre Salud ha establecido 17 puntos para ello. Y es que la mayoría de los infectados son niños menores de un año, aunque la enfermedad grave la sufren sobre todo los adultos de 80 años o más donde la tasa de hospitalización es de 15,5 casos por cada 100.000 habitantes, cuando la media global es de 2,9.

Taparse nariz y boca al estornudar o toser, lavarse las manos o evitar lo posible ir al trabajo cuando haya indicios de enfermedad, son algunos de ellos.

Cómo evitar los contagios en los próximos días de fiesta

En estas fechas en las que nos estamos reuniendo más con diferentes tipos de personas, hay que tener presente algunas medidas de prevención básicas que aprendimos en la pandemia: