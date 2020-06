Una imagen que compartía la Consejería de Salud y Familias como homenaje a los héroes de la pandemia ha encendido las redes por las connotaciones sexistas que desprende. En la misma se ve a un hombre policía abrazando a una mujer sanitaria bajo el lema 'Somos equipo'. Sin embargo, el mensaje de igualdad que se puede extraer de las palabras no es acompañada por el dibujo, como han criticado muchos usuarios, y que además se extrae del análisis de expertos en temas de mujer y feminismo.

Aseguran que "la publicidad recoge varias connotaciones que no respetan el principio de igualdad de mujeres y hombres previsto tanto en la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres a nivel nacional del año 2007 como en la Ley para la promoción de la igualdad de género de Andalucía del mismo año" y que la campaña de la Junta "vulnera el principio de igualdad que como administración pública tiene el derecho de aplicar y velar para que se cumpla".

En el dibujo se pueden analizar cuatro claves, apuntan:

La desproporción de las figuras mujer-hombre:

Se representa un hombre fuerte y musculoso (manos, brazos, hombros y cuello bien contorneados y formados) frente a la mujer que queda reflejada como un ser débil ( sólo deja ver una parte de un brazo sin forma, , sin músculo, débil).

La imagen de la mujer hace que se represente como un ser casi invisible.

A la debilidad física antes descrita se une la anulación de la imagen de la mujer. Se hace invisible. De espaldas, sin rostro ( al hombre se le dibuja el contorno del rostro). El cartel transmite un estereotipo sobre la mujer: débil, el cabello no recogido que es como se lleva en los hospitales sino melena larga y pelo con mechas rubias (estereotipos sobre las mujeres). A la mujer no se le representa su cuerpo entero sólo la mitad. El cartel vulnera la integridad física de las mujeres transmitiendo imagen de debilidad y fragmentación corporal.

La imagen como profesionales

El hombre se representa con su equipo armado y mostrando como es el desempeño de su trabajo. La mujer no lleva nada a excepción del pijama (sexismo benevolente). NO se sabe cuál es su profesión solo es una mujer en pijama verde.

El lema del cartel

Por último hay que reflexionar sobre el lema que presenta el cartel: "Somos equipo". No es un equipo entre iguales. El hombre rodea con su brazo musculoso a la mujer como señal de poder y fuerza. El cuerpo del hombre se impone y ejerce de protección a la mujer. Una protección que es nefasta para la igualdad de mujeres y hombres.Y ella queda representada como un ser sumiso y débil. Muy lejano a la imagen que debe representarse de las mujeres.

Defensa de la Junta

La Consejería de Salud y Familias, en el mismo perfil donde la difundió se defiende, apuntando que los dibujos compartidos son de Miriam, "una joven andaluza que nos los ha cedido desinteresadamente y que hemos compartido como homenaje a nuestros profesionales sanitarios durante esta pandemia". "Este dibujo es el encargo de una pareja, Olga y Raúl, que han luchado en esta pandemia desde flancos distintos y han querido tener con esta ilustración un recuerdo de lo que su trabajo ha significado", señana

G R A C I A S 💚 pic.twitter.com/qAjmTaZ0Vq — Consejería de Salud y Familias (@saludand) June 4, 2020

Pero, más allá de la buena intención de la ilustradora, se critica que la administración no se haya percatado del mensaje que transmitía la imagen, que no es consideran igualitario, y que no vele por ello.

Críticas de Teresa Rodríguez

Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, se ha sumado a las críticas y se ha preguntado: "¿Soy yo o la imagen tiene una carga machista evidente? ¿La sanitaria y el policía están en un plano de igualdad? ¿Dónde termina el brazo del policía? ¿Nos imaginamos esta misma imagen con una policía y un sanitario?".