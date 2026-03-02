La campaña Cádiz Vale Más agota en una semana su presupuesto para las poblaciones de más de 40.000 habitantes

En solo una semana el presupuesto destinado a las localidades de más de 40.000 habitantes de la provincia dentro de la campaña Cádiz Vale Más ha quedado agotado, mientras que para los municipios de menor tamaño aún quedaban este lunes más de 12.000 vales por canjear.

La Diputación provincial destaca el éxito de la promoción de vales, que cuenta con la cobertura técnica de la Cámara de Comercio de Cádiz, tras agotar en una semana el cupo de bonos destinados a las localidades más pobladas. En total, según los datos aportados por el equipo técnico de la campaña, desde el pasado lunes 23 de febrero, cuando se expidieron los bonos, los establecimientos comerciales y hosteleros adheridos en la campaña han facturado en el conjunto de la provincia un total 1.671.143 euros hasta la mañana de este lunes 2 de marzo.

El uso de los bonos implica que se ha llegado al límite del presupuesto destinado dentro de la campaña para los establecimientos de municipios con más de 40.000 habitantes. Concretamente, fue el domingo 1 de marzo, a las 16:00 horas cuando se alcanzó el tope de los 45.900 bonos consumidos en estas poblaciones. Por su parte, en los establecimientos de los municipios con menos de 40.000 habitantes se han canjeado en la primera semana de la campaña un total de 21.945 vales de los 34.100 disponibles.

Con estos datos, la Diputación ha vuelto a poner a las 9.00 de la mañana de este lunes a disposición de los usuarios registrados en la plataforma de la campaña Cádiz Vale Más los 2.436 paquetes de cinco vales (12.180 en total) que seguían disponibles para canjear en las poblaciones con menor población. A esa hora había unas 20.000 personas esperando para poder acceder a la plataforma y en 58 segundos ha quedado completado el registro de las que han obtenido sus vales en esta segunda remesa. Si en el plazo de una semana no se hubieran consumido en su totalidad, los vales restantes volverían a ponerse a disposición del público el lunes 9 a la misma hora.

Hay que recordar que a esta quinta edición de la campaña Cádiz Vale Más se han adherido casi 1.300 establecimientos de 42 municipios de la provincia de Cádiz. Cada usuario recibe cinco vales de 10 euros que pueden utilizarse por cada 20 euros de compra. Cada establecimiento puede alcanzar un cupo máximo de 800 vales, es decir de 8.000 euros de incentivo al consumo. Junto a este límite por empresa existe el tope del presupuesto de la campaña para cada tramo poblacional, por lo que se recomienda a los consumidores que verifiquen en www.cadizvalemas.com estos niveles antes de adquirir el bien o servicio.

El objetivo de Cádiz Vale Más es reactivar el consumo en un periodo de menos demanda en los sectores del comercio y la hostelería en la provincia de Cádiz. Un propósito, que en vista de las ventas generadas se está cumpliendo. En ese sentido, es importante reseñar que gracias al uso de los vales se han generado unas ventas “adicionales” de 314.183 euros en los primeros siete días de la campaña, por lo que la regla del canje “gasta 20 y paga 10” se supera con creces. La estimación que hacen los técnicos es que al final de la campaña se puedan haber alcanzado los 2 millones de euros en facturación en el conjunto de la provincia.

Los consumidores y negocios interesados pueden resolver sus dudas e incidencias en los correos: consumidores@cadizvalemas.com y establecimientos@cadizvalemas.com.