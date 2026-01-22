Un camino impracticable y un riesgo para la salud: la situación del Salto del Grillo de Sanlúcar

Vecinos del entorno del camino del Salto del Grillo han alzado la voz ante una situación que aseguran se prolonga desde hace meses: la inundación recurrente de esta vía a causa del desbordamiento del arroyo del mismo nombre. La problemática, que cuenta con el respaldo de Ecologistas en Acción, dificulta el tránsito de peatones y vehículos y supone, según denuncian, un serio riesgo tanto para la seguridad como para la salud pública.

Las aguas del arroyo invaden con frecuencia el camino, convirtiéndolo en un punto peligroso para la circulación y aumentando el riesgo de accidentes. A esta situación se suma un factor especialmente preocupante: las aguas residuales procedentes de viviendas cercanas se estarían vertiendo directamente al arroyo sin ningún tipo de depuración previa, lo que incrementa el riesgo sanitario para las personas que transitan por la zona y para el propio entorno natural.

Ante este escenario, los vecinos reclaman una solución urgente por parte de las administraciones competentes. Ecologistas en Acción ha mostrado públicamente su apoyo a estas demandas y recuerda que, según la normativa vigente, es el Ayuntamiento de Sanlúcar el responsable de recoger y depurar todas las aguas residuales urbanas antes de su vertido al medio natural.

Por otro lado, la organización ecologista señala que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es la entidad encargada de la protección del cauce y las márgenes del arroyo del Salto del Grillo, por lo que consideran imprescindible su implicación para evitar el deterioro del dominio público hidráulico.

Vecinos y colectivos ecologistas coinciden en la necesidad de una actuación coordinada y eficaz que ponga fin a las inundaciones, garantice la seguridad del camino y evite la contaminación del arroyo, protegiendo así tanto a la población como al medio ambiente.