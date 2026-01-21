La alcaldesa de Sanlúcar exige a Endesa soluciones urgentes ante los reiterados cortes de suministro eléctrico

Foto de archivo de una reunión de Carmen Álvarez con el responsable provincial de la Red de Media y Baja Tensión de Endesa, Carlos Blasco.

Los cortes eléctricos en Sanlúcar de Barrameda, lejos de solucionarse, cada vez son más frecuentes. Son muchos los barrios que están sufriendo estos fallos del suministro eléctrico, por lo que la alcaldesa, Carmen Álvarez, ha reclamado a Endesa la adopción de medidas urgentes para ponerle fin. Estos problemas, reiterados y continuados en el tiempo, se vienen produciendo en distintas zonas de la ciudad y están afectando de forma notable a la vida cotidiana de numerosos vecinos y vecinas.

Con este objetivo, la regidora ha remitido una carta al responsable de la Red de Media y Baja Tensión de Endesa en la provincia de Cádiz, en la que traslada su preocupación por unas incidencias que se repiten en el tiempo y que, según ha señalado, están generando importantes molestias y perjuicios a la ciudadanía.

Según recoge la misiva, los problemas se concentran especialmente en las avenidas de la Antigua Vía Férrea de La Jara y Bonanza, así como en el Carril de San Diego, Reventón Chico, La Jara, Bonanza y sus alrededores. También se han detectado incidencias en las calles Don Claudio, Misericordia y Rafael García, además de en los caminos de Doñana, Higuereta y Pino Marrón.

En todas estas zonas, los residentes han comunicado al Ayuntamiento cortes reiterados del suministro, bajadas de tensión e inestabilidad en el servicio eléctrico, situaciones que se prolongan desde hace semanas y que dificultan el normal desarrollo de la actividad diaria.

Carmen Álvarez ha advertido de que estas incidencias afectan de manera especial a personas mayores, familias y pequeños negocios, comprometiendo su bienestar y poniendo de manifiesto la necesidad de una actuación técnica que garantice un suministro eléctrico “seguro, continuo y de calidad”.

La alcaldesa considera imprescindible que se adopten las medidas necesarias para evitar que estos problemas se repitan y para dar una respuesta eficaz a las demandas de la ciudadanía. En este sentido, ha solicitado a Endesa que estudie la situación con carácter urgente y que informe al Ayuntamiento sobre las actuaciones previstas y los plazos estimados para su ejecución.

Asimismo, Carmen Álvarez ha trasladado a la compañía la disposición del Ayuntamiento de Sanlúcar a colaborar en todo aquello que sea necesario con el fin de resolver una problemática que, según ha señalado, se ha convertido en una preocupación constante para numerosos vecinos y vecinas del municipio.