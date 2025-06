La calidad de las aguas de baño de las playas de Sanlúcar son "excelentes"

Sanlúcar/El mismo día en que Ecologistas en Acción concede por decimocuarto año consecutivo la Bandera Negra a las playas urbanas de Sanlúcar por los vertidos contaminantes, el Ayuntamiento destaca la calificación de “excelente” otorgada por la Junta de Andalucía a la calidad de las aguas de baño del litoral sanluqueño, según los últimos análisis realizados por la Consejería de Salud y Consumo, correspondientes a la primera quincena de junio.

Los informes, que se enmarcan en el cumplimiento del Reglamento sobre Vigilancia Higiénico-Sanitaria de las Aguas y Zonas de Baño de Carácter Marítimo, recogen muestreos en cuatro puntos del litoral sanluqueño: las playas de La Calzada, La Jara y dos ubicaciones en el tramo Bajo de Guía-Bonanza.

Según explicó la delegada de Medio Ambiente y Playas, Carmen Pozo, los resultados de estos análisis se alinean con evaluaciones previas, manteniendo una tendencia positiva en la calidad del agua en las playas del municipio. Esta valoración contrasta con otras zonas del litoral andaluz que no han alcanzado los mismos estándares, apuntan desde el Ayuntamiento de Sanlúcar.

No obstante, desde el consistorio no obvian el problema de los aliviaderos, reconociendo en este sentido la persistencia de fallos estructurales en el sistema de saneamiento del litoral. La concejala ha señalado que la situación se debe, en parte, a la existencia de construcciones irregulares con vertidos no controlados, un problema que arrastra más de tres décadas y que requiere una inversión pública significativa para su resolución.

A pesar de estas dificultades, las autoridades locales subrayan y recalcan que los datos actuales respaldan la condición de Sanlúcar como destino turístico costero, con playas aptas para el baño y sometidas a controles regulares de calidad por parte de la administración autonómica.