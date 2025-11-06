Cádiz fue la segunda provincia andaluza en número de visitantes este verano

El número de turistas que visitó Andalucía en el tercer trimestre (julio a septiembre) aumentó un 10,3 % respecto al mismo período del año anterior hasta superar los 13,8 millones, y el 68,8 % de los turistas procedía de España, según los datos que arroja la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) y que realiza trimestralmente el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), publicada este jueves.

Dentro de la distribución por provincias, la de Cádiz fue la segunda en recibir un mayor número de visitantes, acogiendo a un total de 3.005.723 personas durante la temporada alta de este año. La cifra convierte a Cádiz en la segunda en porcentaje a nivel autonómico, con un 21,7%, sólo por detrás de Málaga (29,1%). Bastante por detrás, en tercer lugar, se sitúa Huelva, que retuvo a un 12,1% de los visitantes.

UN GASTO MEDIO DE 96,6 EUROS POR TURISTA

Igualmente, el gasto por turista en Cádiz fue el segundo más alto dentro de la comunidad, con un desembolso medio diario de 96,6 euros: la cantidad está muy cerca, sin embargo, de la que se señala en Málaga (también la primera de este listado), con 96,9 euros. En tercer lugar, curiosamente, está un destino de interior: Jaén, con 93,4 euros.

En la comparativa con el año anterior, de hecho, el número de visitantes que escogió la provincia gaditana para sus vacaciones aumentó en un 13,8%, lo que la sitúa tres puntos y medio por encima del crecimiento experimentado por la comunidad andaluza. A destacar que la estancia media en Cádiz -el número de jornadas que permanece un turista en la provincia- es la más alta a nivel andaluz, colocándose en 9,8 días -por detrás están los visitantes de Huelva, que acumulan 8,3 días-, mientras que la estancia media en la comunidad autónoma es de 7,7 días.

La mayor parte de los visitantes que llegaron a Cádiz durante el tercer trimestre del año lo hicieron, como dicta la lógica, por vacaciones u ocio (un 90,5%), mientras que la gaditana entra dentro de las provincias que superan el nueve (sobre diez) en la calificación, con una nota similar a Granada, Córdoba y Sevilla -estas dos últimas, con un 9,2-, pero algo por debajo de la que mejor puntuación obtiene, Jaén, con un 9,4.