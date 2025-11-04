Almudena Martínez destaca que los vuelos entre Cádiz y Reino Unido han crecido en un 126%

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, ha destacado en el marco de la World Travel Market (WTM) de Londres el verano récord de pernoctaciones en hoteles que ha vivido la provincia de Cádiz este 2025, en el que los meses de julio, agosto y septiembre han registrado las mejores cifras de alojamiento de viajeros en los hoteles de la provincia desde que hay datos.

Martínez ha resaltado que en el tercer trimestre de este año se han completado más de 3,7 millones de pernoctaciones hoteleras, superando en 150.000 pernoctaciones al mejor registro histórico hasta ahora que correspondía al tercer trimestre del año 2019. La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz ha tenido la oportunidad de compartir estos datos sin precedentes con el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, que ha visitado este martes el estand de la provincia de Cádiz en la WTM.

“Afrontamos esta WTM con optimismo, datos turísticos excelentes y buenas perspectivas en el mercado británico, el segundo internacional más importantes para la provincia de Cádiz”, ha apuntado Martínez, quien ha incidido en que “el tercer trimestre de 2025 ha arrojado en la provincia de Cádiz los mejores datos de la serie histórica en pernoctaciones en hoteles, el mayor gasto medio de viajeros de toda Andalucía y un posicionamiento al alza en el mercado emisor de Reino Unido”.

STANSTED EN 2026 Y BRISTOL EN 2027

En este sentido, la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz ha valorado que “en 2026 estrenaremos la cuarta ruta aérea directa de la provincia con el país anglosajón con la incorporación del vuelo Jerez-Londres Stansted el 1 de mayo, que se sumará a los que ya conectan desde 2025 con Manchester, Leeds y Birmingham”, remarcando que esta previsión de crecimiento de plazas aéreas se sitúa en el 126%, “con un incremento de frecuencias de 3 a 7 vuelos semanales y de una estimación del número de turistas británicos que visitará la provincia que rondará los 30.000 viajeros”. A este destino se sumará, a través del aeropuerto de Jerez, la conexión con Bristol en 2027.

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz ha proseguido este martes con su agenda de trabajo en el recinto ExCeL de Londres (Reino Unido), donde se está celebrando la WTM 2025, y en la que ha protagonizado las primeras reuniones técnicas con touroperadores y agentes destacados del sector turístico para explorar nuevas oportunidades de promoción del destino provincia de Cádiz.