Cádiz Investment Hub se lleva a Madrid a cinco startups gaditanas ante una ronda de inversores

La plataforma para atraer inversión a las empresas gaditanas, Cádiz Investment Hub, organiza un evento para llevar a las startups gaditanas a una ronda con inversores en Madrid. Cinco iniciativas gaditanas serán seleccionadas para exhibir su potencial en lo que han denominado el Demo Day Cádiz Inversión, que quieren celebrar en uno o dos meses en la capital gaditana.

Este viernes 14 de noviembre es el último día para registrar la candidatura de las startups que quieran ser convocadas a esta oportunidad organizada por la plataforma impulsada por la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) y la Diputación provincial.

Manuel Martín, coordinador de la plataforma, participó recientemente en el congreso del emprendimiento South Impact para presentar Startup Connect, un espacio que pretende conectar a los inversores con las iniciativas tecnológicas que están surgiendo en la provincia gaditana y que necesitan fondos para escalar en su plan de negocio.

Entonces Martín explicaba a este medio que contaban con unas 25 startups gaditanas dentro de este ecosistema creado por Cadiz Investment Hub. La intención era atraer un mayor número de iniciativas para que esta comunidad creciera y poder elegir a las cinco con mayores potencialidades ante una ronda de inversión en Madrid que aún no tenía fecha cerrada.

El programa para esta Demo Day Cádiz Inversión ofrece a emprendedores y startups la oportunidad de presentar sus iniciativas en Madrid ante un jurado de expertos e inversores de primer nivel, con el objetivo de facilitar el acceso a financiación y acelerar su crecimiento, según informa la organización.

Un evento previo seleccionará a las cinco iniciativas que viajarán hasta la capital de España. Constará de un workshop exclusivo, que consistirá en una sesión informativa especialiada para aprender a preparar un pitch perfecto y presentar de forma efectiva el proyecto ante los inversores. Este formato pitch, usado durante el Showcase de South Impact, supone una presentación dinámica de muy corta duración en el que explicar de modo atractivo las innovaciones y el modelo de negocio que propone la startup.

Un jurado de expertos de Lestfinance evaluará todas las candidaturas y seleccionará los cinco proyectos con mayor potencial para participar en el Demo Day Cádiz Inversión. El viaje a Madrid lo cubrirá Cádiz Investment Hub, que organiza también la audiencia de inversores relevantes.

Los interesados pueden registrar su candidatura a través del siguiente enlace: https://www.cadizinvest.com/convocatoria-de-proyectos-innovadores/