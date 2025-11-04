La importancia de tener referentes cercanos para acabar con el síndrome del impostor del emprendedor

La primera edición del South Impact nace con una vocación clara de crear ese ecosistema para el emprendimiento que no está lo suficientemente desarrollado por estas tierras. Ese es el motivo por el que el evento impulsa la visibilización, no solo de esos proyectos e iniciativas que tienen su germen en el sur peninsular, sino de aportar referentes cercanos, andaluces que han conseguido desarrollar sus startups, escalar sus negocios o ascender en corporaciones mayores. En definitiva, mostrar el talento surgido en Cádiz.

Uno de esos referentes, al que le ha tocado romper el hielo, es Juanjo Mostazo, un gaditano que salió a Sevilla a estudiar y algo más lejos a desarrollar su trayectoria profesional en ciudades como Barcelona o Berlín, hasta terminar montando sus propios proyectos en París.

Mostazo ha puesto el acento en la autoconfianza para iniciar un proceso de emprendimiento. "La lucha contra el síndrome del impostor" que es tan habitual en los inicios, sobre todo cuando no se tienen referentes cercanos. "Por eso es tan imporante eventos como este", para darte cuenta de que perfiles que están tan próximos, de gente real y normal, lo han conseguido, y "si este puede, por qué yo no voy a poder". Esa autocofianza como ruptura de barreras.

El emprendedor llama a luchar contra el miedo al fracaso arraigado en la cultura mediterránea y anima al menos a intentarlo "si sientes ese gusanillo del emprendimiento", aunque no todo el mundo vale para eso, "no es para todos ni falta que hace". Mostazo reconoce que el 90% de las startup, sobre todo en el mundo digital, acaba fracasando, pero aún así se gana en conocimiento, curriculum y madurez.

Para conseguir el éxito Mostazo destaca cinco variables: la inteligencia, ser listo en el sentido de 'estar picardeao', trabajar duro, tener ambición y el factor suerte. Son los que le sirvieron para fundar Homa Games, una de las mayores empresas a nivel internacional del sector de la publicación, adquisición de usuarios y monetización de juegos para móviles, o BidMotion, que promociona aplicaciones sobre dispositivos móviles. Actualmente se ha pasado al mundo de la inversión, siendo CTO de K Fund, un reconocido fondo de capital riesgo que está vinculado a más de 180 compañías no solo en España, con un fondo de capital de 600 millones invertidos en startups en diferentes fases de desarrollo.

Referentes de la tierra como Juanjo Mostazo son los que desde South Impact quieren poner delante a los nuevos emprendedores, espejos a los que mirarse y ganar esa confianza necesaria, alimentar la ambición y facilitar espacios con los que poder dialogar y compartir con ellos para que vean que sí se puede. Entre estas experiencias de éxito se han expuesto en la mañana de este martes la de otros gaditanos como Jorge Galindo o Raúl Estrada, en su caso a través de su compañera María Rosado, o la iniciativa de Patricia López nacida en Sevilla.

López es la fundadora de Myhixel. Era la directora de marketing en Europa de una empresa de juguetes sexuales de Estados Unidos cuando encontró un nicho por explotar. La salud sexual es un mercado de negocio que se estima que moverá 94.000 millones de dólares en 2030, "más que todos los clubes de la Champions juntos". Mucho dinero en juego sin que se le hiciera el caso suficiente, así que hace ocho años montó esta empresa basada en la salud sexual masculina: disfunción eréctil, eyaculación precoz y suelo pélvico. La tendencia de darle un enfoque terapéutico a lo que solo se le estaba dando un uso lúdico estaba sin explorar en el terreno masculino.

La emprendora ha creado la primera empresa en desarrollar tecnología en este campo, con la objetivización de datos en terrenos complejos como la eyaculación precoz. Su primer producto, consistente en una terapia de ocho semanas con el respaldo de ensayos clínicos, ha vendido 50.000 unidades en más de 50 países. En febrero lanzaron un segundo producto, un anillo para combatir la disfunción eréctil que lleva 20.000 unidades vendidas y está en camino de validarlo en los canales farmacéuticos en España y en los farmacéuticos y hospitalarios en Oriente Próximo.

Myhixel lleva más de cinco millones de facturación acumulada y en 2024 ha logrado un Ebitda positivo, el equipo ha crecido hasta los 16 miembros y, a través de su estrategia de patentes y ensayos clínicos, su objetivo es consolidar su posicionamiento como producto médico para dar el salto definitivo.

María Rosado, por su parte, es CEO de Kiota. Esta empresa la fundaron los gaditanos Raúl y Cristian Estrada, surgida a raíz de la tesis doctoral del primero en la Universidad de Cádiz que estudió los indicadores tempranos del emprendimiento de alto potencial. Emocionada, Rosado se ha presentado con la misión de la transferencia de conocimientos dejado por Estrada, fallecido hace dos meses por un cáncer. Entre sus frases, "el amor y el conocimiento son dos cosas que crecen cuando las compartes".

La CEO de esta startup tecnológica, que desarrolla soluciones SaaS para conectar inversores y emprendedores en etapas tempranas, ha dejado diez consejos prácticos para los emprendedores que comienzan para que no decaigan en el proceso.

Jorge Galindo, por su parte, se ha centrado en las ventajas que supone la diversidad cultural a la hora de trabajar en equipos internacionales, en los que tiene amplia experiencia. Con su startup 47 Degrees, que montó con unos amigos en Seattle y que creció como grupo empresarial con presencia en España, Estados Unidos y Reino Unido, terminó integrada en un organigrama más amplio a nivel internacional cuando fue adquirida por una empresa multinacional. Desde su consultora de ingeniería defiende el valor añadido que supone esa diversidad para entornos creativos.

Galindo está asentado en Cádiz con un nuevo proyecto como cofundador de Predictable Machines, enfocado en verificación y automatización con inteligencia artificial.

A estos referentes se le unirán otros durante estos días, estando programadas las ponencias de otros gaditanos como Raúl de Frutos, que ha conseguido escalar su empresa granadina de kombucha, Víver Living Drinks; el diseñador Mateo García con su Narita Estudio; Javier Cañada del Instituto Tramontana; o Juan Manuel Rodríguez Jurado, de SiteGround España.

Pero el South Impact es, además de inspirador para los nuevos emprendedores, un foco de visibilidad de los proyectos emergentes. De ahí que durante todas estas jornadas la sala showcase acoja los pitch de cinco minutos de una treintena de startups que explican de modo dinámico su iniciativa y responden a las preguntas de jurado y público con el objetivo de darse a conocer, captar clientes, llamar la atención de inversores y ganar el concurso valorado en 5.000 euros.

Víctor Sáenz, CEO de la firma organizadora Mowomo, animaba al inicio del congreso del emprendimiento a que participen en los proyectos del resto, comprueben, validen sus ideas, hablen entre ellos, contacten, conecten... todo con el afán de crear un ecosistema emprendedor y consolidarlo para que el talento no tenga que huir.