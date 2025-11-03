El South Impact se estrena este martes en Cádiz para reunir al ecosistema emprendedor del sur

"El South Impact es un evento que ha nacido con la intención de visibilizar y potenciar el ecosistema emprendedor del sur de España". Con estas palabras define su principal organizador Víctor Sáenz el Congreso que reúne esta semana al universo de las startups de Cádiz y alrededores. Esta primera edición, que comienza con la vocación de repetirse cada año, se celebra en el Palacio de Congresos gaditano entre el 4 y el 6 de noviembre.

El equipo promotor de este congreso, con la firma chiclanera Mowomo a la cabeza, parte del diagnóstico de que los proyectos del sur, en líneas generales, necesitan moverse hasta las capitales para obtener visibilidad o contactos, al menos de modo inicial. En Cádiz no existe un ecosistema en el que puedan moverse para dar sus primeros pasos estas ideas emprendedoras, explica Sáenz, de modo que este evento viene a dotar de un espacio propio, un punto de encuentro anual donde poner el foco en estas iniciativas y crear comunidad.

Una primera edición que supone el colofón a un año con actos más humildes para incentivar a ese universo local de emprendimiento. Son tres las ediciones de South Impact Link que han organizado previamente, de dos o tres horas de duración y con unos 80 asistentes, en las que se han reunido para darse a conocer y trabajar en conjunto. Estas píldoras continuarán celebrándose cada tres meses aproximadamente para mantener activa la comunidad local.

Y esta semana llega el gran salto con tres días dedicados a exhibir esa cultura emprendedora que también existe en el sur. Abiertos a otros puntos de Andalucía y Murcia, los emprendedores más meridionales de la península podrán trabajar codo con codo, conocer otras experiencias, casos de éxito, compartir herramientas y, sobre todo, divulgar sus proyectos.

Serán una treintena las startups que muestren sus iniciativas en el showcase, cuyo ganador recibirá un premio económico de 5.000 euros. Algunas cuentan ya con buenas bases de usuarios o que han levantado rondas de inversión, algunas con cierto recorrido y otras más incipientes, en diferentes fases de madurez. Además de visibilizar estas ideas emprendedoras, el congreso mostrará la experiencia de referentes, diferentes perfiles que desde el sur han ido escalando tanto en sus proyectos emprendedores como en diferentes corporaciones. A través de charlas en formato TED, de unos quince minutos y muy dinámicas, divulgarán su experiencia desde su nacimiento en el sur hasta llegar a vender sus empresas millonarias o trabajar como directivos en grandes compañías, relata Víctor Sáenz, CEO de Mowomo.

Días antes de su celebración ya había unas 800 personas inscritas, lo que refleja el gran interés que despierta un evento como este y la necesidad que había de organizarlo, argumentan sus promotores. Tal es la expectación que también se ha apuntado al menos una decena de grupos de inversión, lo que abre un abanico de posibilidades y oportunidades a estos proyectos innovadores. Si bien Sáenz matiza que ya existen otros eventos específicos centrados en la búsqueda de financiación en Andalucía y que el foco del South Impact está puesto en la visibilización de proyectos y de la comunidad, siempre es positivo que los inversores se fijen en lo que se está haciendo y se interesen por iniciativas de aquí para que tengan más opciones de desarrollo.

En la jornada del jueves, para cerrar este congreso del emprendimiento, los organizadores entregarán los premios Impact Awards en cuatro categorías para reconocer al mejor founder del año, a la startup del año, al referente del año en la comunidad emprendedora por su labor dinamizadora y al inversor del año. Tras un plazo previo de entrega de nominaciones, hasta unos días antes del inicio de este encuentro se podían votar en la página web a los candidatos que alcanzarían una final que se anuncia este lunes. El día 6 se conocerá a los vencedores.

Víctor Sáenz reconoce que las primeras ediciones de los eventos siempre son complejas. "Es difícil que los apoyos estén desde el minuto uno, de hecho han llegado intenciones de respaldo que este año no han podido entrar y que los mantendremos para el año que viene ya". Sin embargo, el interés ha sido mayor del esperado, tanto de entidades públicas como privadas, con empresas con ganas de que se hicieran cosas aquí de esta manera, admite.