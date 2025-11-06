Rafael Contreras y Víctor Infante, pioneros en cotizar desde Cádiz, explican en el South Impact la salida a bolsa de sus compañías

Sus nombres no estaban anunciados en el programa del South Impact, el congreso del emprendimiento que se ha celebrado esta semana en el Palacio de Congresos gaditano. A esa hora solo aparecía el nombre de la ponencia, Petarlo desde el sur, hablemos de lo bueno y lo malo. El contenido sorpresa se desvelaba con la entrada de Rafael Contreras y Víctor Infante en el auditorio como pioneros en tierras gaditanas en el mundo de la cotización porque fueron los primeros en llevar sus compañías a la bolsa.

Infante fue el primero en romper ese techo de cristal. Lo hizo con la empresa biotecnológica Bionaturis en enero de 2012 en el Mercado Bursátil Alternativo (MBA), aunque en la ponencia ha venido a contar que siguió los pasos que ya por entonces le estaba marcando el propio Contreras, su mentor como responsable de emprendimiento de la Universidad de Cádiz. Que fuese el primero es solo cuestión de timing, explica, porque Carbures llegó poco después y porque era Contreras el que lo tenía claro y le empujó a hacerlo.

"Nunca creimos que podíamos salir a bolsa, que se podía jugar a ese juego", profundiza Infante, hoy día CEO de Biat Group, el conglomerado con sede en Jerez y empresas en País Vasco, Boston (Biobide) y Barcelona (ZIP Solutions). "Gracias a cotizar hemos pasado etapas en estos años que de otro modo ya estaríamos fuera del sistema", reconoce.

Rafael Contreras acaba de hacerlo por cuarta vez. Después de las salidas de Bionaturis y Carbures en el mercado bursátil llegó al mercado continuo y ahora con Nomadar, la filial tecnológica del Cádiz C.F., del que es vicepresidente, ha dado el salto hasta el parqué neoyorquino para cotizar en el Nasdaq. Su visión es que, aunque lo hagas desde Cádiz, hay que pensarlo en el ámbito global. "La realidad económica es la que es y te obliga a mirar al mercado en su globalidad, ya no hay emprendedores locales".

Este "adelantado a su tiempo", como lo ha definido Infante, describe el mercado americano como más abierto que el europeo. "Ellos tienen claro lo que es una compañía en crecimiento, mientras que en Europa somos más conservadores y buscamos que la empresa ya esté consolidada". Aunque reconoce Contreras que eso también supone unos riesgos porque "también son más radicales en los incumplimientos de tu crecimiento. El mercado americano te permite crecer más pero te castiga más si los crecimientos no se cumplen. El mercado europeo, más paternal, no te deja crecer todo lo que podrías porque al final atacas estructuras ya consolidadas y eso es muy difícil".

"Lo hicimos porque no sabíamos que era imposible", bromea Contreras comparándolo con el mito popular del abejorro, que vuela porque no sabe que por su aernodiámica no podría hacerlo y si lo supiera no lo haría. Por eso es mejor no hacer caso al entorno que dice que "estás arriesgando mucho". Y por eso el autoconvencimiento es una premisa inicial básica, insiste Infante, como consejo para los nuevos emprendedores que asisten a la ponencia.

Desde su experiencia, el CEO de Nomadar considera que hay tres elementos esenciales cuando haces un proceso de salida a bolsa: la transparencia, "estás en un escaparate real" y "sujeto a que opinen todos los haters"; la visibilidad internacional, esa repercusión mundial que resume como que "hemos sido los dueños de Times Square durante una hora"; y la gobernance, "esa gobernancia corporativa que nos ha permitido, por ejemplo, que Peter Moore, el que fuera presidente de EA Sports o CEO del Liverpool, pertenezca a nuestro consejo de administración". "Atraer ese talento para que te acompañe y te ayude es lo que te hace crecer", resume.

En términos de marca y de confianza, "no hay color" explica Contreras. "Vas con una empresa cotizada a cualquier parte del mundo y sabes que eres transparente, que has pasado un proceso de análisis y de estudio real, por lo tanto la recepción es infinitamente mejor".

Contreras ha concluido explicando que Nomadar es la cuarta empresa en España en salir al Nasdaq, y eso significa, entiende el CEO, que "algo bien ya hemos hecho, es un punto de partida enorme". "Todo lo que estamos haciendo es para traer recursos al verde, al campo de juego, que se vea reflejado en mayor capacidad competitiva y mejor equipo".