La filial del Cádiz CF cae un 55% en la bolsa de Wall Street
La empresa empezó a cotizar en el Nasdaq el pasado 31 de octubre
El Cádiz hace realidad su sueño de cotizar en la Bolsa de Nueva York
La empresa filial del Cádiz CF, Nomadar Corp, caía este lunes 3 de noviembre en la bolsa de Wall Street un 55%, solo unos días después de empezar a cotizar en el índice tecnológico Nasdaq.
Alrededor de la 13:10 hora local (17:10 GMT), las acciones de la compañía bajaban un 55%, y cada título se vendía a 9,25 dólares.
En los primeros compases de la bolsa, sus acciones llegaron a hundirse un 60%, cotizando a un precio mínimo de 7,51 dólares por acción. Luego se recuperó un poco hasta un 55%.
Nomadar Corp, filial del Cádiz CF, comenzó a cotizar el pasado viernes 31 de octubre en el Nasdaq bajo el símbolo 'NOMA'.
Ese día, el consejero delegado de la firma y vicepresidente del equipo de fútbol, Rafael Contreras, y el presidente del club, Manuel Vizcaíno, formaron parte del toque de campana en la sede de Nueva York del tecnológico Nasdaq.
La compañía salió a bolsa a través de una cotización directa, que permite a los accionistas vender sus títulos sin que la empresa emita nuevas acciones.
También te puede interesar