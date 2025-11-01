Así lucieron los colores y el escudo del Cádiz C.F. en Times Square

Times Square lucía con los colores y el escudo del Cádiz CF.. Desde horas antes del simbólico toque de campana, la torre Nasdaq, en el número 4 de la emblemática plaza neoyorkina, no dejó de emitir imágenes del Cádiz, de su afición, de sus instalaciones deportivas, de sus jugadores. El sueño amarillo se hizo realidad porque pasadas las dos y media de la tarde se llevó a cabo el ritual durante tres años anhelado y el Cádiz, un modesto del fútbol español, se convertía en el primero a la hora de cotizar en el Nasdaq.

En estas imágenes puede verse cómo el azul y amarillo se celebraba por todo lo alto en Times Square, con la presencia de Rafael Contreras, vicepresidente cadista y CEO de la filial tecnológica y Manolo Vizcaíno.

Inicialmente, los analistas manejaban que el precio de las 13 millones de acciones de clase A se situaría en torno a los 8 y 10 dólares, es decir alrededor de 100 millones de capitalización. Sin embargo, y para regocijo de los cadistas, los títulos han debutado en el Nasdaq a 30 dólares, triplicando las previsiones y situando la capitalización sobre los 400 millones.

Así recogía este momento Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María en sus redes sociales. Beardo acudió al evento como vicepresidente cuarto de la Diputación Provincial, donde ejerce el cargo de diputado de Planificación Estratégica y Cooperación, llevando sectores productivos en la provincia.