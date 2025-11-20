Cádiz 2050: con el AVE a Madrid, la unión de las dos bahías por tren y la mejora de las carretas, según el Plan de Ordenación de la Junta

¿Cómo será la provincia de Cádiz en 2050? La sociedad, la economía y, sobre todo, la tecnología evoluciona con tanta rapidez que es difícil imaginarnos cuál será nuestra realidad dentro de apenas un cuarto de siglo.

Para ayudarnos algo, y tener un camino adecuado por el que seguir en todos los aspectos de nuestra vida, la Junta de Andalucía está elaborando una nueva versión del Plan de Ordenación del Territorio, sustituto del que actualmente está vigente. El documento, cuya elaboración se inició en 2022 por parte de un equipo dirigido por el arquitecto jerezano Manuel González Fustegueras, enfila ya su última fase, antes de que el Parlamento andaluz lo apruebe de forma definitiva.

Todo su planteamiento, con visión andaluza, pero también con visión local y provincial, se marca como objetivo el año 2050. Si lo que se plantea en el documento se cumple, lo cierto es que la región y Cádiz habrán avanzado en su desarrollo.

El documento dirigido por González Fustegueras pone sobre la mesa la “construcción de un modelo territorial para Andalucía que sea sostenible, que defienda el ecosistema y con una planificación capaz de adaptarse a los cambios globales y al cambio climático”. Se incluye también la salud pública, el desafío demográfico y la visión de todos estos temas desde la perspectiva de género.

Si nos atenemos a lo incluido en este documento, que Manuel González Fustegueras adelantó en un encuentro técnico organizado ayer por la Junta en Cádiz, en 2050 la provincia debería de haber experimentado una notable mejoría en sus infraestructuras viarias y ferroviarios. Hoy, sin duda, es donde acumula un mayor déficit que incide negativamente en su desarrollo.

Proyectos que, en todo caso, en su mayoría no son competencia de la administración regional sino del Estado, que deberá de asumir el contenido del POT y las inversiones, muy costosas, previstas en el mismo en toda la provincia.

La llegada de la Alta Velocidad, según la Junta

Situándonos en este hipotético Cádiz de 2050, el POT considera indispensable contar con la línea de alta velocidad ferroviaria entre Cádiz y Madrid, algo hoy inimaginable según las inversiones previstas por el Ministerio de Transportes.

Pero, en cuanto al tren, se va más allá, y se considera importante la conexión entre las dos bahías, uno de los proyectos más deseados y soñados desde hace décadas y que tampoco está en la hoja de ruta estatal, así como una tercera apuesta en la recuperación ferroviaria de la conexión con la Costa Noroeste.

El POT ya deja claro la importancia del tren como medio de transporte sostenible, y también la necesidad de potenciar los servicios de mercancías, mencionando en este caso las apuestas como grandes áreas logísticas de San Roque y Puerto Real, aquí con el proyecto Lógica, heredero de Las Aletas y que lleva en lista de espera para su desarrollo ya unas cuantas décadas.

En 2050, proyecta el nuevo Plan de Ordenación Territorial una mejora en la red viaria, que también acumula déficit desde hace años.

Uno de ellos, que hoy avanza muy lentamente y con tramos muy limitados, es el tercer carril en la autopista entre Cádiz y Sevilla. También se menciona la duplicación de la N-4 hasta Jerez, la mejora del enlace con el aeropuerto, la 340 entre Algeciras y Vejer y las mejoras de la A384 Arcos-Algodonales y el acondicionamiento de la 491 en Rota. Es de suponer, y esperar, que todas estas mejoras sean realidad en un plazo más cercano al de 2050.

El nuevo POT dedica, por primera vez, un capítulo al patrimonio cultural e histórico. Se descubre aquí algo que es evidente, pero que pocas administraciones lo asumen: la importancia que tiene también como referencia en el ordenamiento del territorio.

“Se busca identificar todo el patrimonio como activo estratégico, como modelo de desarrollo mediante la protección, gestión y puesta en valor como cohesión del territorio”, destaca el director del Plan. Tanto el patrimonio cultural, como el natural y el paisajístico.

El documento apuesta por la implantación de las energías renovables aportando criterios para un desarrollo adecuado; se trata también del consumo del agua, en atención a su menor disponibilidad y mayor presión climática, recuperando los acuíferos, la mejora domiciliaria y el campo.