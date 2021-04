El buque 'Castilla' entrará en mayo en Navantia Cádiz

El buque Castilla entrará en las instalaciones de Navantia Cádiz a mitad de mayo tras la avería que sufrió durante su despliegue en la operación Atalanta, que motivó emprender su viaje de vuelta a Cádiz antes de tiempo. El barco de la Armada se encuentra navegando en demanda de Rota (ya ha cruzado el Canal de Suez), donde tiene prevista su llegada la semana próxima, previsiblemente el viernes 7 de mayo, según han confirmado fuentes de la Armada.

Las mismas fuentes han manifestado que a su llegada se procederá de nuevo a la comprobación del estado de los ejes y evaluación de la avería. "En función del informe técnico y las posteriores comprobaciones se determinará su alcance y el procedimiento de reparación", apuntaron. La entrada en dique en las instalaciones de los astilleros de la capital gaditana está fijada para el 14 de mayo.

Fue el pasado 8 de abril cuando desde Estado Mayor de la Defensa se informó de la retirada del buque de la operación contra la piratería en el Índico por una avería en el eje que le impedía seguir en la misión. El Castilla salió de Rota a final de enero con una dotación de unos 260 marinos que fueron los primeros vacunados contra el coronavirus de la Armada.

Esta reparación permitirá al astillero de Cádiz ganar carga de trabajo de cara a los próximos meses. En ese sentido, sigue en vigor el acuerdo con Royal Caribbean que ha permitido que en el astillero de Cádiz se encuentre actualmente uno de los mayores cruceros del mundo, el 'Harmony of the Seas'. Además, a este buque le sucederán en el mes de mayo otros dos cruceros de gran porte de la misma naviera, el ‘Jewel of the Seas’ y el ‘Symphony of the Seas’, a los que sucederá en julio el 'Liberty of the Seas', según confirmaron a principios de abril Navantia y Royal Caribbean.

La Navarra saldrá en mayo para el relevo

En el planeamiento de la Operación Atalanta ya se preveía que fuera la fragata Navarra el relevo del buque Castilla y así sigue siendo. Su salida está prevista para este próximo mes de mayo, aunque aún sin fecha definida. De hecho, actualmente está finalizando su periodo de calificación operativa.

El Castilla relevaba a la fragata Sofía, que también tiene base en Rota, en la operación Atalanta. Luego, le seguirían la Navarra, Victoria y Canarias, esta última ya en diciembre según lo previsto por la Armada a principios de año.

La operación Atalanta, cuyo cuartel general está en Rota, está en marcha desde 2008 tras ataques y secuestros de mercantes, entre ellos el Alackrana. Su objetivo principal es proteger del ataque de los piratas el tráfico marítimo en el océano Índico occidental. También proteger a los pesqueros para que puedan faenar sin peligro en aquellas aguas, controlar los puertos y las bases desde donde actúan los piratas y neutralizar los barcos nodriza que éstos utilizan para llegar a alta mar.

Para la misión, el Castilla contaba con un helicóptero AB-212 de la 3ª Escuadrilla de Aeronaves y un sistema aéreo no tripulado Scan Eagle de la 11ª Escuadrilla, que aporta al buque nuevas capacidades en misiones de vigilancia y obtención de imágenes en tiempo real para esta operación. Disponía además de dos embarcaciones LCM del Grupo Naval de Playa, un equipo médico con capacidad quirúrgica y un equipo operativo de seguridad de Infantería de Marina, que se incorporara en la zona de operaciones.