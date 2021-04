Llega a Cádiz el 'Harmony of the Seas' para ser reparado en Navantia

El crucero 'Harmony of the Seas' ha llegado este domingo al astillero de Navantia Cádiz para someterse a labores de mantenimiento. El buque permanecerá casi un mes en el dique cuatro del astillero, el único con capacidad para acoger a un gigante de con 362 metros de eslora, 47 de manga y capacidad para 6.400 pasajeros y 2.400 tripulantes.

El ‘Harmony of the Seas’ se someterá a distintos trabajos técnicos en las hélices de maniobra, los propulsores, los estabilizadores y las válvulas de fondo, así como a su pintado, en el que se emplearán 8.000 litros de pintura. "Los trabajos en este buque sumarán 500.000 horas de trabajo para la Bahía y 1.230 empleos, sumando los de Royal Caribbean International, Navantia y otras empresas", ha señalado la empresa pública esta semana en un comunicado. Por parte de Navantia trabajarán 240 personas. Junto a los trabajos en la maquinaria, el astillero prestará asistencia a varias a obras de mantenimiento de la parte de hotel del buque, ha indicado Navantia.

Este buque es el primero de una serie de cuatro cruceros de Royal Caribbean que serán reparados en el astillero de Cádiz en los próximos meses. El ‘Jewel of the Seas’ y el ‘Symphony of the Seas’ llegará en mayo y el ‘Liberty of the Seas’ en julio.