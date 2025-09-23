Barbate decreta el cierre de la playa del Retín para civiles con el fin del verano

La playa del Retín, también conocida como Cañillos o Pajares, ha vuelto a quedar cerrada al personal civil al finalizar la temporada veraniega. La medida, comunicada por la Jefatura del Campo de Adiestramiento Sierra del Retín y que se hace efectiva desde este 22 de septiembre, coincide con el fin del periodo autorizado de uso público de este enclave, un paraje natural virgen entre Barbate y Zahara de los Atunes y que durante casi todo el año está destinado a maniobras militares.

El anuncio, a pesar de que se produce todos los años, sigue resultando polémico en redes. Al menos así se desprende de los comentarios que la información ofrecida por el Ayuntamiento de Barbate en su perfil en Facebook ha recibido. Entre ellos, hay quien recuerda el uso que hacen los militares de la playa sin pagar por ella, es decir, compensaciones por la servidumbre militar de las que Barbate queda excluida a pesar de la existencia del Retín en su municipio.

Una reivindicación histórica de Barbate

Desde hace décadas, Barbate viene señalando que la presencia del campo de maniobras militares limita de forma notable las posibilidades de desarrollo económico y social del municipio, al condicionar el uso de un amplio espacio de su término. En este contexto, el Ayuntamiento insiste en que la compensación económica resulta imprescindible para poder mejorar los servicios públicos, invertir en infraestructuras y generar oportunidades de progreso para los vecinos de la zona.

En el mes de mayo, el Gobierno central aprobó una ayuda de 3 millones a repartir entre 13 municipios españoles afectados por instalaciones militares. De esas 13 localidades, cinco están en la provincia de Cádiz aunque Barbate no es ninguna de ella. Rota (que recibe un millón), El Puerto y Chipiona resultan beneficiarias por la presencia o ser colindantes a la base naval estadounidense, una situación que llevó al alcalde de Barbate a remitir al Ministerio de Hacienda una carta para solicitar un encuentro en el que volver a plantear "la singularidad" de Barbate, un municipio "históricamente afectado" por la ocupación militar de terreno por parte del Ministerio de Defensa por la que no recibe compensación.

Miguel Molina indica que Barbate es "el municipio más afectado" por esta servidumbre militar al tener "más terreno ocupado que Rota y Morón juntos" pero sin recibir cuantías económicas al respecto como sí ocurre con estas localidades. En concreto, y como ha detallado, son "más de 5.400 hectáreas ocupadas". Recuerda además que cuenta con "más del doble de terreno afectado" por instalaciones militares que las Bárdenas Reales en Navarra, una zona que "recibe anualmente 14 millones de euros en compensaciones" indica.

El Senado traslada la petición de Barbate

La mesa del Senado, reunida el 9 de septiembre, tomó conocimiento de la iniciativa municipal (la de pedir una compensación económica por el uso militar de El Retín) y acordó remitir la petición a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Con esta decisión, la Cámara Alta abre la puerta a que la reclamación pueda ser valorada dentro de los debates y procedimientos legislativos. El Consistorio barbateño considera este paso un avance significativo de visibilización de su reivindicación.

Con la remisión de la petición a los grupos parlamentarios, la reclamación municipal entra en una nueva fase. Será ahora en el ámbito de la actividad política del Senado donde se valore la posibilidad de dar una respuesta a las demandas de Barbate. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha reiterado su compromiso de mantener activa la reivindicación y de trasladarla a todas las instancias necesarias para que se traduzca en medidas concretas de compensación.

Petición de reconocimiento como municipio de Especial Singularidad

Molina también defiende que Barbate sea declarado municipio de Especial Singularidad. Argumenta que la situación del término municipal es única y requiere un tratamiento diferenciado que garantice la llegada de recursos adicionales para servicios públicos, infraestructuras y desarrollo económico y social. “Seguiremos defendiendo esta causa en todas las instituciones y no vamos a cejar en el empeño hasta que Barbate reciba lo que le corresponde por derecho”, ha subrayado el regidor.