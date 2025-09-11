El Senado traslada a los grupos parlamentarios la petición de Barbate sobre las compensaciones por el Retín

El Ayuntamiento de Barbate ha recibido la comunicación oficial del Senado respecto al acuerdo plenario aprobado el pasado 6 de agosto, en el que se reclama al Gobierno central una compensación económica por el uso del campo de adiestramiento militar del Retín. La Mesa del Senado, reunida el 9 de septiembre, tomó conocimiento de la iniciativa municipal y acordó remitir la petición a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Con esta decisión, la Cámara Alta abre la puerta a que la reclamación pueda ser valorada dentro de los debates y procedimientos legislativos.

El Consistorio barbateño considera este paso un avance significativo en la visibilización de lo que define como una reivindicación histórica de la localidad. Desde hace décadas, Barbate viene señalando que la presencia del campo de maniobras militares limita de forma notable las posibilidades de desarrollo económico y social del municipio, al condicionar el uso de un amplio espacio de su término. En este contexto, el Ayuntamiento insiste en que la compensación económica resulta imprescindible para poder mejorar los servicios públicos, invertir en infraestructuras y generar oportunidades de progreso para los vecinos y vecinas.

El Gobierno local ha vinculado su demanda con el actual incremento del presupuesto en Defensa, subrayando que Barbate “no puede seguir siendo ignorado” y necesita recursos que ayuden a equilibrar las consecuencias derivadas de la servidumbre militar. El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha enfatizado que la reclamación “no es un capricho, sino una cuestión de justicia histórica”. A su juicio, el municipio ha soportado durante décadas las restricciones que conlleva el campo del Retín y ha llegado el momento de que esta situación tenga una respuesta en forma de inversiones reales.

Con la remisión de la petición a los grupos parlamentarios, la reclamación municipal entra en una nueva fase. Será ahora en el ámbito de la actividad política del Senado donde se valore la posibilidad de dar una respuesta a las demandas de Barbate. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha reiterado su compromiso de mantener activa la reivindicación y de trasladarla a todas las instancias necesarias para que se traduzca en medidas concretas de compensación.

Petición de reconocimiento como municipio de Especial Singularidad

Dentro de esta línea, Molina también ha defendido que Barbate sea declarado municipio de Especial Singularidad. Argumenta que la situación del término municipal es única y requiere un tratamiento diferenciado que garantice la llegada de recursos adicionales para servicios públicos, infraestructuras y desarrollo económico y social. “Seguiremos defendiendo esta causa en todas las instituciones y no vamos a cejar en el empeño hasta que Barbate reciba lo que le corresponde por derecho”, ha subrayado el regidor.