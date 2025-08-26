El Ayuntamiento de Sanlúcar abona más de 415.000 euros en deudas salariales a la plantilla municipal

El equipo de gobierno de Sanlúcar ha realizado recientemente el pago de más de 415.000 euros en concepto de deudas pendientes con la plantilla municipal. Estas cuantías corresponden tanto a recursos relacionados con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2020 como a atrasos salariales derivados de la subida retributiva aprobada por el Gobierno central para los empleados públicos.

Según ha informado el Consistorio, los pagos realizados en los meses de junio y julio de este año incluyen 242.133,59 euros dirigidos a trabajadores que presentaron recursos contra la RPT de 2020. Aún queda por abonar un importe adicional de 16.756,74 euros, que se prevé liquidar antes de que finalice el mes, siempre que se concluyan los expedientes administrativos correspondientes.

Además, se ha abonado un total de 156.488,20 euros en concepto de atrasos correspondientes a un incremento del 0,5% en las retribuciones del personal funcionario, conforme a la subida establecida a nivel estatal. Esta cantidad cubre tanto el ejercicio de 2024 como los primeros meses de 2025.

Estas medidas se enmarcan en un proceso más amplio de regularización económica dentro del área de personal del Ayuntamiento. Desde 2023, se han destinado también más de 1,98 millones de euros al pago de servicios extraordinarios prestados por la Policía Local y otros empleados municipales, así como más de tres millones de euros al cumplimiento de sentencias favorables a trabajadores vinculados a antiguos planes de empleo.

La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, quien ostenta también las competencias de Recursos Humanos, ha señalado que la regularización de estas deudas responde a uno de los compromisos adquiridos por su equipo de Gobierno con la plantilla municipal. Asimismo, ha adelantado que el Consistorio trabaja en una nueva Oferta de Empleo Público orientada a reforzar áreas con carencias de personal, como la Policía Local y los servicios de limpieza.