El Ayuntamiento y la Junta revisan sobre el terreno los daños de los temporales en caminos rurales de Rota

El alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, y el delegado territorial de Agricultura, Francisco José Moreno García, recorrieron este jueves distintos puntos del término municipal para evaluar los daños ocasionados por el tren de borrascas que ha afectado a la zona en las últimas semanas.

En la visita institucional, enmarcada en la estrategia Rota Sostenible, participaron también el delegado municipal de Transición Ecológica y Medio Ambiente, Jesús López; la portavoz del PP, Auxiliadora Izquierdo; miembros de la Corporación municipal; el responsable del Servicio de Dominio Público Hidráulico y personal técnico.

Durante el recorrido, los representantes públicos supervisaron el estado de caminos rurales de titularidad municipal y autonómica, así como la situación de arroyos como el Arroyo Hondo, el Salao y el Chacho, afectados por las intensas lluvias registradas recientemente. Desde el Ayuntamiento se ha insistido en la voluntad de colaborar con la Delegación Territorial en la limpieza de arroyos y cauces, competencia de la administración autonómica, destacando la buena sintonía entre ambas partes para que estas infraestructuras queden en las mejores condiciones posibles.

En el transcurso de la visita se pudieron comprobar también las actuaciones ya ejecutadas por la Consejería en distintos puntos, a las que se suman las intervenciones realizadas por el Consistorio en zonas como el camino de Carboneras. Estos trabajos se enmarcan en un plan de emergencia municipal diseñado para restablecer el acceso a explotaciones agrícolas, ganaderas y viviendas del entorno rural, y que contempla igualmente intervenciones en los caminos de Aguadulce, Rota–Chipiona y Las Cañas, así como en las hijuelas de los Atunes, de la Víbora y de la Tía Pepa.

Asimismo, durante el encuentro se analizaron nuevas posibles actuaciones para recuperar y reforzar los caminos afectados. El alcalde pudo conocer de primera mano las próximas líneas de ayuda que prevé activar la Delegación Territorial, a las que el Ayuntamiento se sumaría con la intención de aunar esfuerzos en favor del sector agrícola y ganadero y de los vecinos afectados.

Desde el Consistorio se subraya que se continuará trabajando de manera coordinada con la Junta de Andalucia para garantizar el acceso seguro a fincas y viviendas rurales y ofrecer una respuesta eficaz ante los efectos de los fenómenos meteorológicos adversos.